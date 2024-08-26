Решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим, он арестован в рамках судебного расследования. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своей публикации в социальной сети X.

«Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется», — написал Макрон.

По словам французского лидера, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в установленных законом рамках. «Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями», — подчеркнул Макрон.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете в сопровождении телохранителя и неназванной женщины. Французские СМИ писали, что предпринимателя подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что он не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации контента в Telegram.

Позднее источник Reuters во французской полиции заявил, что Дуров был арестован в рамках предварительного расследования по обвинению в отсутствии модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества с полицией. По словам собеседника, действия предпринимателя привели к совершению «широкого спектра преступлений» на платформе.

Расследование ведут отдел по кибербезопасности и подразделение полиции Франции по борьбе с мошенничеством, добавил источник Reuters.

Вечером 25 августа газета La Provence сообщила, что судья парижского суда продлила содержание Дурова под стражей на 48 часов. По истечении 96 часов судья должен принять решение о судьбе задержанного: предъявить обвинение либо выпустить на свободу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не знают, в чем конкретно обвиняется Дуров».

«Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет», — сказал он, призвав дождаться прояснения ситуации вокруг основателя Telegram.

В Еврокомиссии сообщили, что ЕС внимательно следит за ситуацией вокруг Telegram и готов сотрудничать с французскими властями, «если это будет уместно».