В аэропорту Парижа вечером 24 августа задержали 39-летнего основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщили французские СМИ, в том числе TF1/LCI и BFMTV. Что известно о задержании предпринимателя и в чем его подозревают — в материале RTVI.

Как задержали Дурова

Павел Дуров был задержан около 20:00 по местному времени (21.00 мск) в субботу на взлетной полосе французского аэропорта Ле Бурже. Задержание провели сотрудники жандармерии воздушного транспорта после того, как предприниматель вышел из своего частного самолета, сообщает TF1.

Дуров прилетел во Францию из Азербайджана, где, по данным СМИ, он находился одновременно с президентом России Владимиром Путиным. В Ле Бурже предприниматель был в сопровождении телохранителя и неизвестной женщины, пишет TF1.

BFMTV называет появление Дурова во Франции «загадкой». Как утверждает собеседник TF1, основатель Telegram «знал, что он персона нон грата» в этой стране, и пытался избегать визитов в Европу, особенно в государства, где мессенджер находится под наблюдением силовиков, предпочитая вместо этого поездки в ОАЭ, постсоветские республики или Южную Америку.

Дуров мог сделать остановку в Париже незапланированно из-за нехватки топлива, предположил журналист французского телеканала LCI Сирил Амурский в соцсети X. По его словам, предприниматель не может попросить об убежище, поскольку является гражданином Франции и его разыскивают только в ней.

У Дурова есть французское гражданство, которое он получил в 2021 году.

Во Франции Дуров был включен в список разыскиваемых лиц, сообщает TF1. Ордер на его задержание выдало Национальное управление судебной полиции в рамках предварительного расследования. Источник TF1 во французских правоохранительных органах сообщил, что ордер «был действителен тогда и только тогда, когда Павел Дуров находился на территории Франции».

«Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему… Была ли эта посадка во Франции случайной ошибкой, или это короткая посадка на пути куда-то еще, Но в любом случае, он у нас под стражей!» — сказал собеседник телеканала, близкий к следствию.

Национальное управление по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении Франции (ONAF) поместило Дурова под стражу до официального предъявления обвинений, которое, как ожидается, состоится в воскресенье, 25 августа. Предприниматель в ближайшее время может предстать перед судом.

Дурова вряд ли отпустят из-под стражи на время следствия, так как у него достаточно средств и возможностей для побега, указывает собеседник TF1.

«Павел Дуров точно попадет в изолятор», — заявил телеканалу близкий к следствию источник.

Официально французские правоохранительные ведомства не сообщали о задержании Дурова. В префектуре парижской полиции «пока не подтверждают» информацию о задержании предпринимателя, передает ТАСС. МИД России сообщил, что российское посольство во Франции предприняло «необходимые шаги» по прояснению ситуации вокруг Дурова, «несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена».

В чем подозревают Дурова

Французские правоохранительные органы рассматривают Дурова как соучастника преступлений, совершаемых при помощи Telegram. Так, его подозревают в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», передает TF1. Источник телеканала утверждает, что, по мнению силовиков, Telegram уже много лет выступает основной платформой для организованной преступности.

«На своей платформе он позволил совершить бесчисленное количество преступлений и не сделал ничего, чтобы модерировать ее или сотрудничать [с властями]», — сказал источник TF1.

В числе претензий в адрес Дурова, в частности, фигурируют недостаточная модерация чатов Telegram и нежелание сотрудничать с правоохранительными органами. Также в поле зрения силовиков попали некоторые функции мессенджера, в том числе позволяющие пользователям пересылать криптовалюту.

В обвинительное заключение могут войти статьи о терроризме, наркоторговле, отмывании денег, мошенничестве, распространении детской порнографии и другие, сообщает TF1. Основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы во Франции.

Задержание Дурова — способ активизировать работу правоохранительных органов, продемонстрировать их действия и отпугнуть преступников, которые используют Telegram для своих целей, сообщил источник TF1. По его словам, власти Франции рассчитывают, что преследование предпринимателя позволит «разворошить муравейник» и усилить давление на другие страны Европы, чтобы добиться права на доступ к зашифрованной переписке подозреваемых в терроризме.

Вторая по опасности после терроризма сфера применения Telegram — коммуникация педофилов, указал собеседник TF1.