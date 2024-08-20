Президент России Владимир Путин отказался встречаться с создателем Telegram Павлом Дуровым в Азербайджане, сообщает Baza со ссылкой на свои источники. Они одновременно находились в Баку.

По данным телеграм-канала за несколько дней до визита чиновники Администрации Президента предложили Путину организовать встречу с Дуровым, но глава государства отказался. Причину отказа и предполагаемую тему встречи Baza не называет.

Президент России прибыл в Баку 18 августа и пробыл там два дня. Российская делегация уже улетела в Россию. Накануне Путин с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали несколько документов.

Кроме того, президенты посетили кафедральный собор Святых жен-мироносиц в Баку и территорию «Белого города». Путин возложил венки к могиле национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и к монументу «Вечный огонь» на «Аллее шехидов».