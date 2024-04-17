В ночь на 17 апреля было опубликовано интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем основатель Telegram заявил о чрезмерном внимании спецслужб США, ответил на вопрос о подконтрольности мессенджера властям России, назвал причины переезда в Дубай, а также рассказал о встрече с Марком Цукербергом 10 лет назад. Главные заявления Дурова в интервью Карлсону — в материале RTVI.

Как устроен Telegram

Идея создания Telegram, рассказал Дуров, пришла после обысков и давления со стороны российских силовиков из-за его отказа в 2011-2013 годах удалять оппозиционные группы во «ВКонтакте», а также предоставить личные данные организаторов украинских протестов. По словам предпринимателя, во время обысков он осознал, что у него нет безопасного способа коммуникации, и подумал, что приложение, где общение будет защищено шифрованием, может быть хорошей идеей. Код мессенджера написал брат Дурова Николай, а Павел отвечал за функции и дизайн.

Дуров заявил, что для него не имеет значения, кто использует Telegram: он готов предоставить площадку всем, поскольку «конкуренция различных идей может привести к прогрессу». Мессенджером пользуются как протестующие, так и представители власти из разных стран по всему миру, отметил он. При этом наибольшее давление на проект, по словам Дурова, оказывают не правительства, а крупные корпорации, в первую очередь Apple и Google.

Telegram довел свою аудиторию до 900 млн пользователей, вскоре этот показатель может достигнуть 1 млрд — ежедневно в мессенджере появляется 2,5 млн новых учетных записей. При этом, по словам Дурова, на продвижение мессенджера не было потрачено «ни доллара», потому что «люди любят наш продукт».

В команде Telegram, которая сейчас базируется в Дубае, работают 30 инженеров. В компании нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технологических компаний.

«Я по-прежнему разрабатываю большинство функций, работаю напрямую с каждым инженером, дизайнером, которые внедряют эти функции. Я единственный продакт-менеджер, потому что считаю, что именно так могу способствовать развитию», — рассказал Дуров.

Основатель Telegram отметил, что не готов привлекать в проект венчурных инвесторов из-за желания сохранить независимость. «Для меня [Telegram] никогда не был про деньги <…>. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Это не мой образ жизни», — рассказал он.

Подконтролен ли Telegram властям России

Слухи о подконтрольности Telegram российским властям распространяют и поддерживают конкуренты проекта, которым не нравится рост его аудитории, убежден Дуров. По его словам, они воспринимают как угрозу стремительную экспансию мессенджера, который распространяется «как лесной пожар».

«Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать», — сказал Дуров.

О том, почему отказался от переезда в США

Дуров также рассматривал переезд Telegram в США для развития проекта в этой стране, но там его насторожило повышенное внимание ФБР и спецслужб к нему и мессенджеру. По словам создателя Telegram, во время последнего визита в Штаты его инженера пытались завербовать для внедрения в приложение бэкдоров (лазеек, позволяющих получить доступ к устройствам пользователей).

Самого Дурова, по его утверждению, сотрудники американских спецслужб сопровождали в аэропорту.

«Когда бы я ни направлялся в США, в аэропорту меня встречают и задают мне вопросы агенты ФБР. Однажды я завтракал в 9:00, и сотрудники ФБР показались у дома, который я снимал. Они знали, что я уехал из России. Они знали, чем мы занимаемся, но им нужны были подробности. Думаю, они хотели установить связи, чтобы каким-либо образом лучше контролировать Telegram», — поделился он.

Кроме того, основатель Telegram рассказал, что во время поездки в Сан-Франциско он впервые в жизни подвергся уличному нападению. По словам Дурова, после посещения офиса Twitter на него напали три человека и попытались выхватить из рук телефон. Потасовка закончилась дракой, а смартфон, как утверждает предприниматель, удалось сохранить.

«Это единственная страна, где на меня напали на улице. <…> Там было немного крови, но мне удалось убежать <…> Для меня это было шоком. Я много путешествую. Это первое место, где на меня напали», — признал Дуров.

Почему выбрал Дубай

Как рассказал Дурова, до переезда в Дубай он рассматривал несколько других локаций для работы Telegram, в том числе Берлин, Лондон и Сингапур, но везде сталкивался с бюрократическими трудностями. В частности, основатель мессенджера посетовал на то, что в Германии было сложно проводить найм топовых программистов, которые работают за пределами ЕС.

Выбор Дубая Дуров обосновал тем, что там хорошая инфраструктура и система налогообложения. Он назвал ОАЭ нейтральной страной, которая «хочет дружить со всеми» и ни разу не вмешивалась в работу Telegram.

«Геополитически она не связана ни с одной из крупных сверхдержав», — отметил основатель Telegram.

По признанию Дурова, он не путешествует в «странные места», насчет которых у него нет уверенности в том, что они соответствуют его ценностям. В частности, он старается не приезжать в страны, которые являются «крупными геополитическими игроками», в том числе в США, Россию и Китай. Дуров объяснил такую позицию повышенным вниманием этих государств к Telegram и желанием платформы оставаться политически нейтральной.

Об уровне безопасности и приватности в современном мире

С учетом внимания спецслужб разных стран, Дуров считает, что все устройства, которыми он пользуется, скомпрометированы с точки зрения безопасности.

«Прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. После того, что я испытал в Америке, у меня мало веры в то, что платформы, разработанные в США, безопасны», — пояснил он.

О главном приоритете в жизни

По словам Дурова, для него главный жизненный приоритет — это свобода. В частности, он упомянул об этом, вспоминая период, когда ему пришлось продать свою долю во «ВКонтакте», уйти с поста гендиректора компании и уехать из России. По словам Дурова, тогда он отказался от сотрудничества с властями, поскольку был «большим сторонником таких ценностей, как свободный рынок, свобода слова, свобода собраний».

«Передо мной стал выбор между двумя неоптимальными возможностями: начать сотрудничать с властями и делать, что мне говорят лидеры моей страны, — или <…> отойти от дел <…>. И я выбрал второе», — пояснил он.

Решение продать «ВКонтакте» было для Дурова болезненным. «Но я понял, что предпочитаю быть свободным», — добавил основатель соцсети.

По признанию Дурова, на его банковском счете или в биткоинах «уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов», с которыми он ничего не делает.

«И я ничего с этим не делаю. Мне нравится сосредотачиваться на том, что мы делаем с Telegram»,— пояснил господин Дуров.

«У меня нет недвижимости, самолетов, яхт. Я не думаю, что такой образ жизни подходит мне. Как только вы начнете покупать вещи, это привяжет вас к физическому местоположению <…>. Я хочу оставаться сосредоточенным на Telegram, но я знаю, что, если куплю дом, самолет или что-то в этом роде, буду тратить время, пытаясь сделать их красивыми», — подчеркнул Дуров.

О покупке Twitter Илоном Маском и встрече с Цукербергом

Дуров поддержал покупку Twitter Илоном Маском. Эта соцсеть, по его мнению, «становится все большим сторонником свободы слова» и пытается внедрять инновации.

Также Дуров рассказал про встречу с основателем Facebook (принадлежит Meta*) Марком Цукербергом, которая состоялась больше 10 лет назад. По словам создателя Telegram, во время разговора его собеседник заявил, что у него нет планов наращивания доли в России. В то же время Дуров тогда сказал Цукербергу, что не планирует международную экспансию своего мессенджера. Однако в конечном итоге оба предпринимателя реализовали эти планы через некоторое время, заключил основатель Telegram.

* деятельность Meta по реализации Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена