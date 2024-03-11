Количество активных пользователей Telegram достигло около 900 млн пользователей, а сама компания вскоре сможет провести первичное размещение акций на фондовой бирже (IPO), заявил основатель мессенджера Павел Дуров в интервью Financial Times (FT). О чем еще рассказал миллиардер в первом за несколько лет разговоре со СМИ — в материале RTVI.

По словам Дурова, за последнее время его компания получала предложения от потенциальных инвесторов, которые оценили проект в «$30 млрд и более». Тем не менее, подчеркнул он, в настоящий момент не идет разговора о продаже Telegram.

«Главная причина, по которой мы ввели монетизацию, было желание сохранить независимость. По большому счету, мы видим ценность в [первичном размещении акций на фондовой бирже] как в методе демократизации доступа к ценностям Telegram», — сказал он.

Как отметил Дуров, Telegram превратился в один из самых популярных в мире мессенджеров и приносит «сотни миллионов долларов» благодаря внедрению рекламных услуг и премиальной подписки два года назад.

«Мы надеемся добиться прибыльности в следующем году, если не в этом», — сказал миллиардер.

Как утверждают два источника FT, близких к компании, руководство Telegram планирует выйти на IPO в США после того, как компания станет приносить прибыль. Дуров отказался комментировать сроки и возможную площадку, однако признал, что рассматривал разные варианты.

Держатели облигаций Telegram смогут конвертировать их в акции со скидкой от 10% до 20% к стоимости IPO, если размещение произойдет до конца марта 2026 года. Ожидается, что это станет стимулом для компании, чтобы провести размещение акций на бирже к этому моменту.

Дуров заявил, что рассмотрит возможность продажи акций лояльным пользователям. Об аналогичном решении ранее сообщила компания Reddit, выделившая своих акций розничным инвесторам в преддверии листинга в Нью-Йорке.

По словам Дурова, к нему обращались с предложением уменьшить акционерный капитал.

«Это остается возможным, если мы захотим собрать средства для наших амбиций в сфере искусственного интеллекта», — пояснил он.

Также Дуров рассказал о планах расширения рекламной платформы Telegram и намерении предложить создателям контента 50% выручки от показа рекламы в их каналах. Кроме того, компания намерена представить бизнес-аккаунты и новую функцию, которая позволит пользователям знакомиться с людьми поблизости.

Среди прочего Дуров коснулся вопроса конфиденциальности данных на фоне критики, связанной с его отказом закрыть канал палестинского движения ХАМАС. В частности, основатель Telegram рассказал о планах по улучшению процессов модерации в преддверии выборов в разных странах. По его словам, в будущем для решения потенциальных проблем будут использоваться нейросетевые алгоритмы.