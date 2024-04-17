Информацию о том, что Telegram подконтролен властям России, распространяют людьми «с очень ограниченным знанием». Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсон заявил гендиректор и создатель мессенджера Павел Дуров.

По словам предпринимателя, эти слухи поддерживают конкуренты мессенджера, которые отмечают рост аудитории Telegram.

«Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар», — сообщил Дуров.

Также он пояснил, что не тратит «ни доллара» на маркетинг, в то время как в Telegram каждый день регистрируются 2,5 млн пользователей, всего их уже 900 млн человек. По словам Дурова, конкуренты на маркетинг тратят десятки миллиардов долларов, и «они известны тем, что используют PR-фирмы для кампаний, подобной этой».

Основатель Telegram рассказал, что идея о разработке мессенджера пришла к нему, когда он еще был в России. По словам Дурова, он «понял, что не существует безопасных средств коммуникации».

Кроме того, предприниматель отметил, что ему и остальным сотрудникам мессенджера «уделяют слишком много внимания ФБР».

«Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», — сказал Дуров.

Основатель Telegram добавил, что не верит в безопасность американских платформ, поскольку в США шпионаж объясняется безопасностью.

Мессенджер Telegram был создан в 2013 году, его главный офис находится в Дубае. Дуров пояснил, что такой шаг был связан в том числе с «политической нейтральностью» ОАЭ и отсутствием давления местных властей.

В конце марта 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий попросил Дурова внимательнее следить за мессенджером из-за частого его использования в террористических целях.

С апреля 2018 года по июнь 2020-го Роскомнадзор пытался блокировать Telegram из-за отказа Дурова передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. В это время мессенджер продолжал работать, но с перебоями. В 2020 году Дуров сказал, что Telegram «усовершенствовал методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды» и каждый месяц пресекает «десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору». При этом созданные механизмы не нарушают тайну переписки пользователей, добавил основатель мессенджера.

Интервью с Дуровым в начале марта также публиковала газета Financial Times (FT). В ходе разговора основатель мессенджера рассказал, что Telegram превратился в один из самых популярных в мире мессенджеров и приносит «сотни миллионов долларов» благодаря внедрению рекламных услуг и премиальной подписки два года назад.