Основателю Telegram Павлу Дурову следует внимательнее следить за мессенджером из-за частого его использования в террористических целях. Об этом телеграм-каналу SHOT сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что в России не планируют блокировать мессенджер.

С апреля 2018 года по июнь 2020-го Роскомнадзор пытался блокировать Telegram из-за отказа Дурова передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. В это время мессенджер продолжал работать, но с перебоями. В 2020 году Дуров сказал, что Telegram «усовершенствовал методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды» и каждый месяц пресекает «десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору». При этом созданные механизмы не нарушают тайну переписки пользователей, добавил основатель мессенджера.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу и подожгли помещение, после чего скрылись. По последним данным, число погибших составляет не менее 140 человек, пострадавших — 360, в числе которых 11 детей.

В ходе оперативного допроса один из задержанных рассказал, что часть из них приехала в Россию через Турцию, а обсуждение теракта велось через Telegram с неким «проповедником» и его заместителем, который, по его словам, обозначил им цель и приказал убивать там всех подряд.

Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте в «Крокусе» были задержаны 11 человек. Арестованы на сегодняшний день восемь фигурантов — четверо предполагаемых исполнителей и столько же подозреваемых в пособничестве.

В октябре 2023 года бывший следователь по особо важным делам МВД Наталья Клишина рассказала RTVI, что у правоохранительных органов есть канал для взаимодействия с Telegram для получения необходимой информации в ходе расследования. Клишина отметила, что сама не запрашивала доступ к перепискам обвиняемых, но получала материалы от оперативников.