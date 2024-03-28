После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в России обратили внимание на возможность использования Telegram для вербовки террористов и задумались о способах блокировки телеграм-каналов, которые могут быть к этому причастны. О перспективах контроля и блокировки мессенджера RTVI поговорил с депутатами, сенатором и IT-экспертом.

Один из задержанных предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» 22 марта рассказал в ходе допроса на камеру, что некий «помощник проповедника», которого он слушал в Telegram, предложил ему полмиллиона рублей за убийство людей. Позднее РИА Новости со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией» сообщило, что исполнителей теракта завербовали через телеграм-канал, принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»*. В Кремле призвали создателя Telegram Павла Дурова внимательнее следить за мессенджером. В Госдуме рассказали, что в будущем «может быть разработан механизм автоматической блокировки [телеграм-каналов] по ключевым словам с использованием искусственного интеллекта».

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет

Надо выборочно, избирательно блокировать. И использовать те технологии и возможности, которые сегодня у нас есть, например, по кодовым каким-то названиям, таким как «теракт», «оружие».

И это будет являться основанием для блокировки, чтобы не распространять эту заразу и как-то ограничить возможности недоброжелателей, чтобы использовать наших граждан, прежде всего, детей в своих целях. Вполне возможна автоблокировка, и такая практика существует — по ключевым словам.

Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко

К автоблокировке по ключевым словам надо относиться вдумчиво, потому что, знаете, искусственный интеллект, если это автоблокировка, может, наоборот, необходимый контент снести с сети, что будет неправильным. Потому что, например, слова «оружие» и «терроризм» могут быть использованы как противодействие терроризму, как неиспользование в том числе ядерного вооружения и так далее. Поэтому тут скорее выдернуты из контекста.

Здесь очень важно, чтобы все-таки была не автоблокировка, а блокировка теми людьми, которые могут анализировать, являются профессионалами в этой деятельности, и здесь никакой ни бот, ни авто, не справится.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев

Мне кажется, что Telegram, мессенджеры, социальные сети как раз-таки ведут себя в рамках законодательства.

Администрация Telegram и сам Павел Дуров всегда очень быстро реагируют — мы это видим просто — на происшествия, сотрудничают с правоохранительными органами, в том числе блокируют запрещенный контент. Ко мне в Центр защиты прав молодежи регулярно поступают обращения с просьбой заблокировать тот или иной канал, живодерский и так далее. Коллеги всегда идут навстречу, блокируют, что не происходит, например, в иностранных в социальных сетях — фейсбуке**, дискорде.

Поэтому запрещать социальную сеть, которая сегодня является второй в России после «ВКонтакте», а как мессенджер — номер один, на мой взгляд, обществом будет воспринято негативно. Лучше вести с ними работу и лучше вовлекать их в профилактику, мониторинг выявления этого запрещенного контента, в том числе террористической направленности.

Адекватность со стороны Telegram очевидна, и, опираясь на эту адекватность, важно их вовлекать в работу. Надо увеличить скорость блокировки противоправного контента — значит, надо поставить такие условия.

Но уверен, что коллеги здесь понимают свою ответственность перед обществом, за жизнь и здоровье людей. Ну, не в телеграме террористы вербовали бы, а в WhatsApp или где-то еще… Здесь надо работать над профилактикой, над алгоритмами, я уверен, что спецслужбы этим занимаются.

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова

Личный опыт в этой части у меня есть. В регионе, который я представляю, а это Тверская область, периодически возникают телеграм-каналы, которые требуют внимания и быстрого реагирования, но, к сожалению, на практике оперативного механизма блокировки такого контента у правоохранителей нет. Значит, нам есть над чем еще поработать.

Что касается полной блокировки мессенджера, это, конечно же, не выход, но надо найти оперативные инструменты для того, чтобы предотвращать распространение разного рода информации, прежде всего среди детей. Мы ждем от правоохранительных органов предложений, которые дадут более эффективные инструменты в этом вопросе, и проработаем поправки в законодательство.

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских

На сегодняшний момент многие аспекты законодательством уже отрегулированы. Четко определена информация, которая запрещена к размещению и распространению на территории Российской Федерации.

Но мы должны понимать, что собственник мессенджера, канала и оборудования зачастую находятся за пределами Российской Федерации. И здесь, я считаю, надо выходить на диалог, надо садиться и договариваться. Собственники социальных сетей, мессенджеров, каналов и прочее должны прекрасно понимать, что у терроризма нет национальности.

У каждой страны свое законодательство: у России — свое, у других стран — свое, свои нормативно-правовые документы. Здесь просто надо, чтобы собственники шли на контакт и в рамках общей концепции по борьбе с терроризмом находили общий язык и договаривались. Это самый эффективный механизм работы — договоренности: просто блокировать противоправную информацию, удалять эту информацию.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков

В целом, сегодня, насколько нам известно из общедоступных источников, государство научилось блокировать Telegram.

Блокировать отдельные каналы государство не может. Если они заблокируют отдельный канал, то, скорее всего, заблокированным станет весь мессенджер. И здесь встает очень важный вопрос — готово ли государство сегодня к тому, чтобы заблокировать такой мощнейший информационный рупор, как Telegram? Для России Telegram является важным информационным каналом, и я думаю, что государство в целом и в общем не готово к блокировке этой площадки на текущий момент.

Системы автоматического мониторинга контента существуют давно, их множество. В России организации или госструктуры, которые уполномочены следить за появлением противоправного контента в соцсетях, включая Telegram, такой возможностью обладают на протяжении длительного времени. Также в России уже существует определенная процедура предупреждения и блокировки интернет-ресурсов.

Предложения автоматической блокировки телеграм-каналов — это так называемый чайка-менеджмент, когда ты со стороны что-то посмотрел, не углубляясь в тематику, посчитал, что так правильно, и дальше начинаешь что-то предлагать. Как и кто должен блокировать контент «автоматически» — конечно, вопрос отдельный.

Надо понимать, что ни одна система у нас не работает полностью автоматически, человека все равно привлекают для того, чтобы он контролировал какие-то этапы работы. А кроме того, чтобы систему запустить, необходимы длительные тесты, длительная проверка, длительное обучение. И самое главное, нужно понимать, кто будет нести ответственность, если искусственный интеллект ошибется.

Все-таки здесь надо смотреть более глубоко на различные механизмы на уровне государства, разобраться в том, как это работает сегодня, что мешает, и в целом понять, каким образом налажена работа с мессенджерами, а уже после этого вносить такие предложения, которые 100% будут поддержаны администрацией мессенджера или Роскомнадзором.

*запрещенная в России террористическая организация

**соцсеть принадлежит компании Meta, чья деятельность по реализации Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена