США могут ввести новые санкции против нескольких компаний Китая, если они продолжат поставлять Москве компоненты или товары двойного назначения, которые обеспечивают развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции по итогам встречи с главой КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Китая Ван И.

По словам Блинкена, в разговоре с китайским лидером он дал понять, что Соединенные Штаты вместе с союзниками обеспокоены продолжающимися поставками военных материалов для России, а потому готовы прибегнуть к крайним мерам. Он также напомнил, что Вашингтон уже вводил санкции в отношении Пекина.

«России будет сложно продолжать свое наступление на Украину без поддержки Китая», — сказал американский госсекретарь.

Он отметил, что КНР остается для России главным поставщиком машинного оборудования, микроэлектроники, необходимой для боеприпасов нитроцеллюлозы и других товаров двойного назначения, которые Москва использует для развития своего ОПК.

Блинкен также добавил, что поддержка российских сил ставит под угрозу не только Украину, но и европейские страны. По словам госсекретаря США, если Пекин хочет наладить отношения с Евросоюзом, то ему необходимо прекратить поддержку Москвы, которая, по мнению главы американского внешнеполитического ведомства, является «самой большой угрозой со времен холодной войны». В случае если Китай самостоятельно не решит «проблему», это сделают Соединенные Штаты и партнеры по НАТО, заключил Блинкен.

Как пишет The Guardian, во время трехдневного пребывания Блинкена в Китае Си Цзиньпин пытался обходить стороной политику Пекина по отношению к украинскому конфликту. Китайский лидер был заинтересован в выстраивании доверительных отношений с американской стороной и заявил о необходимости установления партнерских отношений между странами, отмечает газета.

В свою очередь, глава МИД Китая Ван И призвал США «не пересекать красную линию», когда дело касается развития государства и его суверенитета, пишет издание. Министр также указал на действия Вашингтона, который периодически подавлял права и интересы Пекина. Госсекретарь США согласился, что американо-китайским отношениям нужна стабилизация, однако предупредил, что продолжит отстаивать интересы Вашингтона и союзников в вопросе украинского конфликта.

О том, что Энтони Блинкен планирует во время визита в Китай повлиять на его поддержку России ранее писала газета Financial Times со ссылкой на источники. Издание отмечало, что США становятся все более нетерпеливы к политике и действиям Пекина.

До этого The Wall Street Journal также сообщал, что Вашингтон разрабатывает схему введения ограничений против ряда китайских банков. Мера должна стать очередным предупреждением о необходимости прекратить поддержку России, писало издание.