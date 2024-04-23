США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Об этом пишет The Wall Street Journal WSJ) со ссылкой на осведомленных лиц.

По их словам, такая мера рассматривается как вариант «эскалации» на случай, если не удастся с помощью дипломатических усилий убедить Пекин прекратить поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться для производства оружия.

Дипломатические рычаги попытается применить госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Китай, который состоится 24—26 апреля. В последние недели американские официальные лица усилили давление на Пекин, предупреждая на частных встречах и в телефонных переговорах о готовности принять меры против китайских банков.

Американские чиновники утверждают, что, несмотря на то, что Китай прислушался к предупреждениям Запада и не отправлял в Россию само оружие, он стал основным поставщиком схем, деталей самолетов, машин и станков. Эта помощь позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал, считают в Вашингтоне. Ключевыми посредниками в этом экспорте служат китайские банки, которые обрабатывают платежи и предоставляют кредиты компаниям-клиентам, говорится в статье WSJ.

Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) отметил в апрельском докладе резкий рост китайского экспорта в Россию товаров двойного назначения после переговоров в Кремле лидеров двух стран Си Цзиньпина и Владимира Путина в марте 2023 года. По данным CSIS, число поставок поднялось с нескольких тысяч до почти 30 тыс. в месяц, они включали комплектующие вертолетов, навигационное оборудование и станки для изготовления точных деталей вооружений и авиатехники. По словам одного из авторов доклада, старшего научного сотрудника CSIS Макса Бергманна, Россия в итоге смогла ускорить производство оружия и обеспечить эффективную защиту от украинского контрнаступления.

На Западе обеспокоены тем, что при таком раскладе «Россия может победить Украину в войне на истощение», пишет газета. В США рассчитывают, что угроза потери китайскими банками доступа к долларовым расчетам и ухудшение торговых связей с Европой убедит Пекин отказаться от «торговой поддержки российского военного производства».

WSJ отмечает, что потеря доступа к доллару как одной из главных валют мировой торговли влечет более масштабные последствия, чем обычные санкции против отдельных лиц и компаний, и поэтому применяется в качестве крайней меры. При этом нынешние отношения между США и Китаем американские чиновники характеризуют как «хрупкую разрядку» и надеются избежать действий, которые могут ее разрушить.

В декабре американский президент Джо Байден разрешил Минфину наказывать иностранные банки, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу. После этого крупные госбанки Китая ужесточили ограничения на обслуживание клиентов. России. Многие банки также отказались принимать от них юани.