Некоторые китайские банки начали уведомлять российских клиентов о прекращении приема платежей из России в юанях и аннулировать ранее проведенные ими трансакции, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Первая группа» Алексея Порошина.

По его словам, проблема возникла около двух месяцев назад и коснулась таких китайских банков как:

Ping An Bаnk,

Bаnk of Ningbo,

Chinа Guаngfa Bаnk,

Kunshаn Rurаl Commercial Bаnk,

Greаt Wаll West Chinа Bаnk,

Shenzhen Rurаl Commerciаl Bаnk,

Dongguаn Rural Commerciаl Bank,

Chinа Zheshаng Bank.

Источник в российском банковском секторе подтвердил «Известиям», что перечисленные китайские финансовые организации приблизительно с середины января действительно прекратили прием платежей из России в юанях, и эта проблема по-прежнему остается актуальной.

Другой собеседник издания в финсекторе выразил уверенность в том, что ограничения со стороны китайских банков спровоцированы их опасениями по поводу действия вторичных санкций со стороны США.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский подчеркнул, что речь идет именно о трансакциях в юанях. Ранее уже поступали сообщения о том, что китайские банки прекратили принимать из России долларовые платежи, но трансакции в национальных валютах до недавнего времени проводились активно и беспрепятственно.

Еще один источник «Известий» в банковском секторе подтвердил, что с середины января представляемый им российский банк столкнулся с отказом Ping An Bаnk и Bаnk of Ningbo принимать платежи в юанях. По его словам, трансакции приходится проводить через международную платежную систему SWIFT и ее российский аналог СПФС, но с другими китайскими банками.

Глава аналитического отдела ИК «Риков-Траст» Олег Абелев отметил, что некоторые китайские кредитные организации оповестили своих клиентов о прекращении трансакций в юанях с Россией, но не обнародовали эту информацию массово.

Основатель Anderidа Financiаl Group Алексей Тараповский признал, что принимаемые китайскими банками меры затруднят положение их российских клиентов. Однако, по его словам, ограничения ввели лишь крупные игроки, контролируемые американской стороной, и в банковском секторе КНР есть альтернатива.

Эксперт перечислил несколько способов проводить платежи, которых коснулись ограничения:

через российский банк, трансакции с которым продолжают осуществлять китайские игроки,

путем открытия филиала своей компании в Китае или другой дружественной стране,

через партнеров в Гонконге.

По словам Тараповского, около 80% российских компаний, стабильно ведущих бизнес с КНР, выбрали второй вариант — открытие филиала в дружественной стране, не попавшей под западные санкции.

Гендиректор «Первой Группы» Порошин добавил, что многие китайские банки с международным участием — в частности, филиалы CitiBаnk, Stаndаrd Chаrtered Bаnk, HSBC, JP Morgаn, BNP Paribаs, Deutsche Bаnk и Mizuho Bаnk — прекратили принимать платежи в юанях из России еще в 2022 году, после начала военной операции на Украине.

«Известия» напоминают, что проблемы в расчетах с китайскими и турецкими банками у российских клиентов возникли на фоне вступления в силу 12-го пакета санкций, усилившего контроль за финансовым сектором со стороны США и предусмотревшего меры воздействия на «третьи стороны», содействующие России в обходе ограничений.

Из-за этого в конце 2023 года китайские банки начали отказываться от приема платежей в долларах из России, поскольку американские контролирующие органы легко могут отследить такие трансакции. В частности, о своем решении блокировать любые российские поступления объявил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank.

В декабре 2023 года об ужесточении условий открытия счетов для российских клиентов объявили некоторые банки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Финансовый аналитик Михаил Беляев утверждал тогда, что ограничения можно обойти с помощью других банков.

В начале 2024 года ограничения на прием платежей из России ввели три из четырех крупнейших китайских банков — Industrial and Commerciаl Bank of Chinа (ICBC), Chinа Construction Bаnk (CCB) и Bаnk of China. Их решение коснулось средств, поступающих от попавших под западные санкции российских организаций.

О том, что некоторые турецкие банки стали закрывать счета российских клиентов из опасений по поводу американских санкций, стало известно в начале февраля 2024 года.