Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ужесточили условия открытия банковских счетов для российских компаний из-за усиления контроля со стороны надзорных органов и давления Запада, пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на результаты опроса, проведенного его корреспондентами среди предпринимателей. По их словам, кредитно-финансовые организации ОАЭ ужесточили и контроль за переводами средств в Россию и «третьи страны», вследствие чего длительность проведения таких транзакций увеличилась.

Осведомленный источник Bloomberg рассказал, что усиление контроля вынудило Газпромбанк закрыть один из своих корреспондентских счетов в дубайском Mashreq, сохранив при этом счета в двух других эмиратских банках.

Источники издания утверждают, что некоторые банки в эмиратах расширили список документов, необходимых для перевода денег, а некоторые из них вообще запрещают операцию, блокируя средства, и просят отправителя обосновать цель трансфера.

Опрошенные изданием предприниматели сообщили, что ужесточение банковского контроля в отношении российских клиентов началось в последние месяцы. Они объясняют это стремлением властей ОАЭ вывести свою страну из списка юрисдикций, в отношении которых Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) осуществляет повышенный контроль.

Кроме того, по данным Bloomberg, усилилось и давление на эмиратских чиновников со стороны США, Евросоюза и Великобритании, которые требуют перекрыть России каналы для возможного обхода торговых санкций. В пример издание приводит недавнее решение Вашингтона ввести санкции против трех зарегистрированных в ОАЭ танкеров.

Около двух недель назад, 10 ноября, источники Bloomberg сообщали, что эмиратские власти согласились ограничить реэкспорт товаров из Евросоюза в Россию, и аналогичные меры якобы также рассматривает Турция.

В сентябре The Wall Street Journal писала, что американские, британские и европейские чиновники ездят в ОАЭ с целью убедить местные власти прекратить поставки в Россию товаров двойного назначения — в особенности электронных компонентов и компьютерных чипов.