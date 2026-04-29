Россия готова пойти на временное прекращение огня в зоне украинского конфликта в честь Дня Победы. Об этом Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Беседа лидеров двух стран в среду, 29 апреля, продолжалась более полутора часов. Помимо обсуждения фронтовых сводок, Путин выразил поддержку американскому коллеге после недавнего инцидента со стрельбой на ужине в Вашингтоне, назвав произошедшее «тяжким преступлением». Отдельно президент России поздравил Меланию Трамп с днем рождения, отметив ее участие в гуманитарных миссиях по воссоединению детей с их семьями.

По данным Кремля, Дональд Трамп поддержал идею «праздничного перемирия» и выразил уверенность, что глобальное решение конфликта «уже близко». Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что российская армия продолжает продвижение и Москва намерена достичь всех поставленных целей, хотя и отдает приоритет дипломатическому пути.

«Президент США сделал акцент на необходимости скорейшего прекращения огня и подтвердил, что его представители продолжат работу и с Москвой, и с Киевом для достижения этой цели», — добавил Ушаков.

Украинская сторона ситуацию пока официально не комментировала.

Лидеры также затронули также ситуацию на Ближнем Востоке. Путин одобрил решение Белого дома продлить режим прекращения огня вокруг Ирана и предупредил о рисках наземной операции.

Трамп на последующей пресс-конференции назвал разговор «очень хорошим», подчеркнув, что именно он предложил Путину идею временной паузы. По мнению американского президента, Киев уже «потерпел поражение в военном плане», а завершение конфликта в Европе может наступить даже быстрее, чем деэскалация вокруг Ирана. Трамп резюмировал, что Путин и раньше был готов к сделке, но диалогу мешали «определенные люди».