Банковские ограничения для россиян, которые сейчас из-за риска санкций стали вводить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), можно обойти несколькими способами. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По мнению эксперта, легче всего справиться с возникшими трудностями будет корпоративному сектору. Для этого достаточно использовать расчеты и платежи через цепочку банков, находящихся в других странах. Единственной сложностью для компаний может стать более длительная организация процесса оплаты.

Однако ситуация осложняется для простых российских туристов и физических лиц, отмечает Беляев. Но способ обойти ограничения есть и для них — например, использовать китайскую платежную систему Union Pay.

«Для простых людей, физических лиц, туристов ограничивается возможность расчетов по банковской карте, будут некоторые осложнения, но для состоятельных людей тоже есть возможность открыть счета в других банках. Для большого числа физических лиц остается китайская система Union Pay или возможность возврата к варианту наличных денег», — говорит экономист.

О том, что банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией, газете «Ведомости» сообщили источники, ведущие бизнес-проекты с ОАЭ. Тенденцию также подтвердили налоговые и юридические консультанты. По словам собеседников издания, ряд банков ОАЭ перестали принимать деньги из России, проводить платежи, а также закрыли счета некоторым компаниям, собственники которых являются российскими гражданами.