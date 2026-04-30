Приемная дочь культового актера Питера Фалька, известного по роли лейтенанта Коломбо в одноименном детективном сериале, покончила с собой. Джекилин Фальк было 60 лет, сообщает TMZ.

Точная дата смерти женщины не называется. Офис судмедэксперта Лос-Анджелеса уточнил, что ее тело было обнаружено в понедельник в «одном из домов города». Оставила ли она записку, журналистам узнать не удалось.

Питер Фальк был женат на своей сокурснице из Сиракузского университета Элис Мэйо, с которой познакомился в 1960 году. Своих детей у них не было, поэтому они удочерили двух девочек — Кэтрин и Джекилин (Джеки). Супруги развелись в 1976 году, после чего актер женился второй раз — на своей коллеге Шере Данезе. Она сыграла в большем количестве эпизодов «Коломбо», чем любая другая актриса.

В 2008 году Фальку диагностировали болезнь Альцгеймера. Его супруга не сообщила об этом дочерям и не разрешала им с ним видеться. Кэтрин подала в суд, чтобы общаться с отцом, и основала организацию Catherine Falk Organisation для продвижения «Закона Питера Фалька» — о праве детей от предыдущих браков навещать своих недееспособных родителей. Актер умер 23 июня 2011 года.

Джекилин на протяжении всей своей жизни оставалась непубличной личностью. СМИ несколько раз писали о ней, но в основном эти публикации датируются периодом до развода Фалька и связаны с тем, что журналисты брали у актера интервью о его семье.

Биологические родители Джекилин неизвестны. По данным из открытых источников, она была замужем и имела детей, а также вела собственный бизнес.