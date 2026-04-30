Российский союз промышленников и предпринимателей на XXXV съезде впервые столь открыто и системно поставил под сомнение архитектуру денежно-кредитной политики Банка России. В резолюции съезда (есть в распоряжении RTVI) содержится сразу несколько взаимосвязанных требований, каждое из которых в отдельности уже является чувствительным, а вместе они складываются в полноценную альтернативную концепцию.

Во-первых, РСПП призвал пересмотреть целевой ориентир по инфляции в 4%, зафиксированный Банком России как основной якорь денежно-кредитной политики. По мнению союза, этот показатель не соответствует структурным изменениям, произошедшим в российской экономике под влиянием санкций, военных расходов и перестройки производственных цепочек, — и при необходимости должен быть скорректирован в сторону, обеспечивающую баланс между ценовой стабильностью и экономическим ростом. Фактически речь идет о признании более высокой инфляции допустимой ценой за оживление деловой активности.

Во-вторых, РСПП потребовал усилить роль правительства в выработке параметров денежно-кредитной политики. Сейчас ЦБ устанавливает ключевую ставку и определяет цели по инфляции самостоятельно, опираясь на конституционно закрепленный принцип независимости. Предложение бизнеса означает де-факто частичное ограничение этой независимости — передачу части влияния исполнительной власти, которая традиционно заинтересована в более мягкой политике.

В-третьих, резолюция требует привести индексацию тарифов естественных монополий в соответствие с целевыми показателями по инфляции, прямо назвав опережающий рост тарифов проинфляционным фактором. Это тезис, который ЦБ разделяет, однако адресован он уже не регулятору, а правительству.

Совокупность этих требований отражает накопившееся раздражение крупного бизнеса политикой высоких ставок. Ключевая ставка, державшаяся на уровне 21% в конце 2025 года, сделала кредитование для большинства компаний реального сектора фактически недоступным. По данным самого РСПП, именно стоимость заемных средств наряду с кадровым дефицитом называется предпринимателями главным барьером для инвестиций.

Банк России, в свою очередь, последовательно отстаивает приоритет ценовой стабильности, указывая, что преждевременное снижение ставки в условиях высокого бюджетного стимула лишь разгонит инфляцию и в итоге ударит по тем же инвестициям.