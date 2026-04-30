Война с Ираном уже обошлась бюджету США в 25 млрд долларов. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Пентагона, передает Reuters.

Конкретную сумму назвал исполняющий обязанности министра войны США Жюль Херст во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей. На совещании, посвященном бюджету Пентагона, также присутствовали министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

«На сегодняшний день мы потратили около 25 миллиардов долларов на операцию «Эпическая ярость», большая часть этих затрат приходится на боеприпасы», — приводит слова Херста Politico.

Это первая и наиболее точная официальная оценка военных затрат на войну с Ираном, которая длится уже два месяца. Херст также отметил, что значительная часть средств уходит на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также на замену вооружения.

При этом Politico отмечает, что названные Пентагоном цифры существенно отстают от многих сторонних оценок возможных затрат, особенно учитывая количество воздушных и морских операций США и необходимость пополнения арсенала дорогостоящих средств ПВО. Сумма в 25 млрд долларов прозвучала на фоне обсуждения чиновниками дополнительного запроса на 200 млрд для покрытия расходов на пополнение вооружений и ведение войны с Ираном. Херст добавил, что администрация может подать запрос на получение такого финансирования после того, как получит полную оценку стоимости конфликта.

В марте 2026 года Херст заявлял, что только первая неделя войны с Ираном обошлась бюджету США в 11 млрд долларов.