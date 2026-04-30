Дональд Трамп заявил, что Пентагон рассматривает возможность вывода части американского контингента из Германии. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

США рассматривают вариант сокращения американского военного присутствия в Германии, которое на протяжении многих лет было важной составляющей обороны Европы, написал Трамп. Решение должно быть принято в ближайшее время.

Информация о том, что Белый дом планирует вывести часть американского контингента из Европы, уже появлялась в СМИ. По данным Минобороны США (Defense Manpower Data Center), к декабрю 2025 года на американских базах в Европе находилось чуть более 68 тыс. военнослужащих.

Германия остается главным военным форпостом США в Европе. Именно здесь располагается более половины всех действующих американских военнослужащих в Европе — 36,4 тыс. человек. Крупнейшей по численности личного состава американской базой за пределами США является авиабаза Рамштайн в Рейнланд-Пфальце. Она выполняет роль центрального логистического узла для всей европейской группировки. В соседнем Ландштуле действует крупнейший военный госпиталь США за рубежом.

Командная инфраструктура американских баз сосредоточена преимущественно на юге Германии. В Штутгарте расположены штабы сразу двух стратегических командований — Европейского (EUCOM) и Африканского (AFRICOM). Висбаден является местом дислокации штаба сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF), а Беблинген — штабом объединенного командования морской пехоты, отвечающего за оба континента (MARFOREUR/AF). В Графенвере находится крупнейший среди всех зарубежных объектов американской армии учебный центр. Накануне заявления Трампа прошла встреча главы немецкого военного ведомства Карстена Брокера с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби. Последний высоко оценил намерения Германии стать обладателями крупнейших в Европе вооруженных сил. «Президент Трамп справедливо заявил, что Европа должна активизироваться, и НАТО больше не должен быть бумажным тигром. Германия берет на себя ведущую роль в этом процессе. После многих лет разооружения Берлин активизируется», — написал Колби в соцсети X.

Тем не менее разногласия между странами сохраняются. Сообщение Трампа о сокращении численности американского контингента появились на фоне заявлений канцлера ФРГ о негативных последствиях американской войны с Ираном для экономики Германии. Ранее Дональд Трамп критиковал Германию и других союзников по НАТО за то, что они не направили свои военные силы для помощи в открытии Ормузского пролива.