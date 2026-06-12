Требования Европы к России делают урегулирование конфликта на Украине невозможным, а европейская мирная инициатива заведомо непроходная и служит лишь прикрытием для затягивания боевых действий. Об этом пишет главный редактор RT France Ксения Федорова в колонке для французского издания Le Journal du Dimanche (JDD).

Речь идет о встрече 7 июня, на которой президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и украинский лидер Владимир Зеленский обнародовали совместные предложения к предполагаемым мирным переговорам.

Среди этих условий:

прекращение огня по существующей линии фронта,

юридически обязывающие гарантии безопасности для Киева с возможным развертыванием иностранных войск,

заморозка российских активов до момента выплаты Москвой компенсаций.

По мнению Федоровой, такой набор требований равносилен просьбе к России капитулировать до начала переговоров. Это не основа для диалога, а попытка демонстрации силы, считает автор. Она называет европейский подход «логикой затягивания»: Брюссель финансирует и вооружает Киев, вводит санкции и обещает новые гарантии, но избегает конкретного ответа вопрос о конечной цели.

Если Европа стремится к полной победе Украины, она должна предупредить своих граждан о предстоящих многолетних боях и огромных расходах без какой-либо гарантии на успешное для нее завершение, рассуждает автор колонки. Если же цель — склонить Москву к переговорам, то заведомо неприемлемые условия, сформулированные европейскими лидерами и Зеленским, этому противоречат.

Федорова называет Европу «спонсором войны», а не с миротворцем. По ее мнению, Брюссель не ищет выход из конфликта, а создает себе оправдание для его продолжения, утверждая, что переговоры невозможны из-за позиции президента России Владимира Путина. При этом российский президент, как напоминает журналистка, призывал просто взять трубку и позвонить ему.

«Даже если это был тактический ход, Европе следовало бы проверить эту возможность, учитывая ее претензию на роль главного посредника», — убеждена колумнистка.

В итоге Федорова приходит к выводу, что европейские лидеры похожи не на переговорщиков, а на участников боевых действий, которые отказываются внятно объяснить, какую цену готовы заплатить и на какой компромисс могут пойти.