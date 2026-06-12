Стоимость ювелирных изделий, изъятых в офисе бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, оценили примерно в €1,3 млн. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники, близкие к следствию, и данные оценки ювелирного дома Ansorena.

Оценку проводили по заказу судьи, который ведет дело Plus Ultra в Национальной судебной палате. Самые ценные камни — сапфиры, рубины и изумруды — отправляли на сертификацию в Испанский геммологический институт. Накануне утром полицейские доставили отчет и сами украшения в суд.

Полиция обнаружила сейф с ювелирными изделиями в офисе Сапатеро на улице Ферраса 19 мая. Внутри находилось около сотни украшений: часы, браслеты, кольца и другие предметы.

В материалах дела есть фотографии этих изделий. На них видно три комплекта, каждый из которых состоит из серег, кольца, браслета и ожерелья с темным камнем в центре и десятками бриллиантов вокруг. Также присутствуют часы, серьги и ожерелья из белых бусин — предположительно жемчужин.

Полицейские не смогли сразу открыть сейф и вызвали специализированный отряд. Однако адвокат Сапатеро попросил разрешения сделать звонок, после чего прибыл доверенный человек с ключом, и сейф открыли без повреждений.

Сам Сапатеро через журналиста Луиса Арройо утверждал, что драгоценности являются наследством его семьи и родных его супруги Сонсолес Эспиносы, а некоторые были куплены во время поездок. Их стоимость он сам тогда оценивал в €30—50 тысяч.

Сапатеро занимал пост премьер-министра Испании два срока с 2004 по 2011 годы, был лидером Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Его правление ознаменовалось выводом войск из Ирака и легализацией однополых браков*. Ушел в отставку после поражения на выборах в ноябре 2011 года на фоне тяжелого экономического кризиса.

В центре расследования — авиакомпания Plus Ultra, которая в разгар пандемии коронавируса в 2021 году получила от правительства Педро Санчеса €53 млн в качестве финансовой поддержки. По версии следствия, эта госпомощь вместо использования по назначению была частично выведена через подставные фирмы для выплаты комиссионных за лоббирование интересов авиаперевозчика. Сапатеро, по оценке обвинения, являлся ключевой фигурой в этой схеме.

18 мая 2026 года судья Калама официально уведомил экс-премьера о возбуждении против него дела по обвинению в создании преступной организации, торговле влиянием и подлоге документов. Это первый случай в новейшей истории Испании, когда под суд идет бывший глава правительства.

Сразу после этого, 19 мая, полиция провела обыски в рамках спецоперации «Тибет» в офисе Сапатеро в Мадриде, а также в офисах трех связанных с ним компаний, включая рекламное агентство его дочерей. Изъятые тогда документы, жесткие диски и ювелирные украшения легли в основу нынешнего расследования. Сам политик отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности.

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