Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро стал фигурантом расследования по коррупционному делу, следует из постановления Верховного суда страны. Как пишут Bloomberg и Reuters, впервые в истории государства со времен перехода к демократии действующий или бывший глава правительства официально стал объектом судебного расследования.

Сапатеро, близкий соратник действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса, подозревается в торговле влиянием и других преступлениях, которые проверяет суд в рамках так называемого дела Plus Ultra — о выделении бюджетной помощи одноименной испанской авиакомпании в 2021 году, в разгар пандемии COVID-19. Тогда перевозчик получил через государственный холдинг SEPI 53 млн евро (около 62 млн долларов).

Суд выясняет, была ли помощь надлежащим образом одобрена. Как указывает Reuters, против господдержки Plus Ultra выступали некоторые испанские политики, которые указывали на ее слабые финансовые показатели, сомнительную стратегическую значимость компании и связи с венесуэльскими акционерами.

Кроме того, деловые связи Сапатеро в Венесуэле — в том числе его роль посредника между Мадридом и Каракасом — давно служат поводом для критики со стороны оппонентов.

19 мая полиция провела обыски в офисе Сапатеро в Мадриде и еще на трех связанных с ним объектах; сам политик вызван для дачи показаний 2 июня.

Ранее о включении Сапатеро в число фигурантов расследования сообщила газета El Confidencial. Сам политик неоднократно отрицал какие-либо нарушения, в том числе на слушаниях в комитете нижней палаты парламента. Его представители на запросы о комментарии не ответили.

Социалистическая партия встала на защиту Сапатеро: в заявлении говорится, что он был «пионером прогрессивной политики, ставшей фундаментом современного испанского общества». Само расследование партия объяснила местью правых и ультраправых, которые «никогда не прощали ему этого».

«Сапатеро получает мою полную поддержку», — написала в X высокопоставленная представительница партии Ребека Торро.

Консервативная Народная партия отреагировала иначе, назвав Сапатеро политической «музой» Санчеса.

«Оба использовали свои семьи для обогащения и оба дискредитировали институт, который они представляют или представляли», — говорится в заявлении партии.

Дело усиливает политическое давление на Санчеса, отмечает Reuters: его жена должна предстать перед судом по обвинению в торговле влиянием и взяточничестве, брат — за злоупотребление служебным положением, а двум бывшим высокопоставленным советникам премьера предъявлены обвинения во взяточничестве, торговле влиянием и преступном сговоре. Офис Санчеса на запросы о комментарии не ответил.