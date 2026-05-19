Арбитражный суд Челябинской области 19 мая признал договор займа между ООО «Управляющая компания ЮГК» и ее бывшим владельцем Константином Струковым притворной сделкой и постановил списать долги компании перед ним на сумму более 17 млрд рублей. Об этом сообщили «Интерфакс», РБК, ТАСС и РИА Новости со ссылкой на материалы дела и источники.

Согласно карточке дела на сайте Арбитражного суда Челябинской области, суд принял решение «иск удовлетворить полностью, во встречном иске отказать». Также со Струкова также взыскана государственная пошлина в размере 10 млн рублей.

ЮГК — четвертая по объему производства и вторая по запасам золота компания в России. Помимо государственного пакета, 22% акций принадлежат «ААА Управление Капиталом» из группы Газпромбанка, еще 10,2% находятся в свободном обращении.

УК ЮГК подала иск к Струкову о признании договора займа притворной сделкой в конце апреля. Дело рассматривалось в закрытом заседании, сумма договора и детали иска не раскрывались.

В июле 2025 года Советский районный суд Челябинска конфисковал в доход государства акции «Южуралзолото Группа Компаний» и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК» по иску Генпрокуратуры.

По версии Генпрокуратуры и правоохранительных органов, Струков получил контроль над ЮГК и еще десятью компаниями. Чтобы скрыть свое участие, он оформил владение активом на кипрский офшор, а руководителем назначил дочь с гражданством Швейцарии, хотя лично управлял бизнесом.

На предприятиях, по данным следствия, действовал механизм уклонения от налогов, а добываемые драгоценные металлы вывозились в ОАЭ по заниженной стоимости, где перепродавались через компанию-посредника уже по рыночной цене.

В октябре 2025 года Генпрокуратура подала к Струкову отдельный иск: по данным правоохранителей, он вывел за рубеж более 163 млрд рублей выручки, которая направлялась на покупку недвижимости, яхт и строительство гостиниц в Черногории, Сербии, Швейцарии и Турции.

Росимущество, ставшее основным акционером ЮГК, выставило активы на продажу. Торги, назначенные на 18 мая, не состоялись из-за отсутствия заявок. После этого было объявлено о продаже через голландский аукцион: цена будет снижаться от начальной цены до 50% ее уровня; минимальная стоимость лота составит 81 млрд рублей.

На продажу выставлены 67,2% акций ПАО «Южуралзолото» и доли в аффилированных управляющих, транспортных, аграрных и производственных компаниях. Общая стоимость активов оценена более чем в 162 млрд рублей, из которых 140,4 млрд приходится непосредственно на пакет акций ПАО.