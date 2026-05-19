Кодирование от алкогольной зависимости — популярный в России метод лечения, однако сам по себе он малоэффективен, так как работать с пациентом нужно комплексно. Об этом в беседе с RTVI рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«Сам по себе способ, к сожалению, малоэффективен. Но есть приверженцы, которые хотят переложить ответственность на плечи врача-нарколога, который данную процедуру должен проводить, и на действие препарата», — сказал Казанцев.

По его словам, в основе любой зависимости прежде всего лежит психологический компонент, и работать нужно в нескольких направлениях одновременно.

«Это должна быть работа с группой взаимопомощи — это общемировая практика. Анонимные алкоголики, [программа] Smart Recovery, и, конечно, индивидуальная психотерапия, работа с клиническим психологом», — отметил он.

Smart Recovery — международная восстановительная программа, помогающая преодолеть зависимость, в том числе от алкоголя.

По словам Казанцева, если у пациента есть депрессия, тревога, апатия или фобические нарушения, то необходима и помощь психиатра с назначением лекарственных препаратов.

«Врач также может назначить нормотимики — стабилизаторы настроения, потому что на отмене бывают так называемые эмоциональные качели, перепады настроения, появление нервозности, раздражительности. То есть должен быть такой комплекс. Тогда все будет работать и будет трезвость», — добавил эксперт.

Отдельное направление — работа с триггерами. «Необходимо выявлять, когда человек употреблял алкоголь, в каком месте и какие именно напитки. И затем работать с этим», — пояснил Казанцев.

Он также напомнил принцип анонимных алкоголиков: не быть голодным, злым, одиноким и уставшим.

«Это и есть главное, с чем необходимо работать. Ну и не посещать места, где наливают алкоголь, не приобретать его, не брать в руки, не передаривать и не наливать», — добавил нарколог.

На вопрос, являются ли анонимные алкоголики главным инструментом в борьбе с зависимостью без обращения к медицине, Казанцев вновь подчеркнул необходимость комплексного подхода, потому что здесь важен каждый элемент: «Необходимо все вместе: одно дополняет другое».