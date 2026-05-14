Большинство заболеваний, вызванных алкоголем, можно обратить вспять при своевременном отказе от спиртного, заявил старший научный сотрудник Института исследований психического здоровья в Торонто Юрген Рем. Об этом сообщает CNN.

Употребление алкоголя напрямую ответственно за 62 заболевания, включая алкогольную болезнь сердца, панкреатит, жировую болезнь печени, фетальный алкогольный синдром и цирроз.

«Эти состояния на 100% обусловлены алкоголем, то есть этих болезней не существовало бы в мире без употребления спиртного», — пояснил Рем, который изучает эту тему с 2003 года совместно с ВОЗ.

По его словам, есть еще 30 заболеваний, в которых алкоголь играет роль (такие как рак молочной железы, болезни сердца, инсульт, диабет, деменция).

«Эти болезни существовали бы и без алкоголя, но спиртное ответственно за определенную долю из них», — добавил ученый.

Исследования определяют тяжелое питье как более 40 граммов чистого алкоголя в день для женщин и 60 граммов для мужчин (1,4 и 2,1 унции соответственно).

Иммунитет

Однократное употребление алкоголя повреждает иммунную систему, снижая ее способность бороться с инфекциями уже через 20 минут. Алкоголь нарушает как врожденный иммунитет, так и приобретенный, подавляя ключевые белые кровяные клетки — макрофаги, нейтрофилы и естественные клетки-киллеры.

Один эпизод запоя (четыре и более порций спиртного за несколько часов) нарушает иммунный ответ на 24 часа.

Непосредственные эффекты алкоголя на иммунитет обратимы в течение нескольких дней или недели, утверждает Рем. Однако хроническое употребление может убивать естественные клетки-киллеры и Т-клетки — ударную силу иммунной системы, — приводя к повышенной уязвимости организма для пневмонии, ВИЧ и туберкулеза.

Некоторые вызванные алкоголем нарушения в работе иммунной системы лишь частично обратимы в зависимости от длительности и объема потребления спиртного.

Рак

Алкоголь является третьей ведущей предотвратимой причиной рака в США после табака и ожирения, заявил бывший главный (генеральный) хирург США доктор Вивек Мерти. В начале 2025 года он призвал в соответствии с этими данными обновить предупреждающую этикетку на алкогольных напитках.

«Алкоголь ответственен примерно за 100 тысяч случаев рака и 20 тысяч смертей от рака ежегодно в США. Это больше, чем 13,5 тысячи ежегодных смертей в пьяных ДТП», — заявил медик.

Все виды алкоголя способствуют развитию рака, повреждая ДНК и усиливая хроническое воспаление. Для женщин главный риск — рак молочной железы, для мужчин — колоректальный рак.

На вопрос, сколько времени нужно воздерживаться от употребления спиртного, чтобы нейтрализовать это воздействие, Рем ответил: «Около 30 лет, как и для табака. Если вы относительно сильно пьющий, вы можете думать об этом так: одна порция спиртного — это одна сигарета. Шокирует, не правда ли?».

Мозг

Алкоголь разрушает связи между нейронами, приводя к деградации мозга, особенно в областях, ответственных за память и принятие решений. Одно из крупнейших исследований показало: три порции спиртного в неделю повышают риск деменции на 15% по сравнению с одной порцией.

Снимки МРТ показывают, что уменьшение мозговой ткани может частично восстановиться в течение нескольких недель или месяцев после прекращения употребления, причем измеримые изменения часто начинаются в первые несколько недель.

Когнитивные функции, такие как внимание и память, также могут улучшиться при отказе от алкоголя.

Однако хроническое пьянство и эпизодическое тяжелое пьянство (четыре и более порций за раз) способствуют долгосрочным изменениям мозга, связанным с повышенным риском деменции.

«Имеющиеся данные не позволяют утверждать, что отказ от употребления алкоголя полностью восстанавливает риск деменции до уровня человека, который никогда не пил много», — утверждает Рем.

Сердце

Многие исследования обнаружили зависимость между алкоголем и здоровьем сердца: низкие и умеренные дозы имеют слабый положительный эффект за счет сосудорасширяющего воздействия, но с ростом потребления риск увеличивается — особенно если человек за краткий срок выпивает много спиртного.

Исследование 2023 года показало, что одна порция алкоголя в день повышает систолическое артериальное давление. Употребление алкоголя при высоком кровяном давлении почти удваивает риск серьезного повреждения печени, а при выраженном ожирении в зоне живота и/или диабете — более чем утраивает риск, согласно исследованию 2025 года.

Директор отделения сердечно-сосудистой профилактики в National Jewish Health в Денвере Эндрю Фримен подвел итог: «Я думаю, сейчас достаточно доказательств того, что употребление алкоголя может быть скорее вредным, чем полезным. Большинство профессиональных сообществ советуют людям не начинать пить, пить как можно меньше, если они пьют, или вовсе бросить».