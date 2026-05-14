Упадок сил, бессонница и отсутствие мотивации — три ключевых признака эмоционального выгорания. Об этом RTVI рассказал клинический психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Он посоветовал не полагаться только на антидепрессанты и работать с мировосприятием через когнитивно-поведенческую психотерапию.

По словам Жавнерова, выгорание развивается по двум сценариям. Первый — когда человек постоянно делает то, что надо, и почти не делает того, что хочется.

«Психика понимает, что мы не получаем никакого удовольствия от жизни, и начинает блокировать энергию человека, то есть дает ему депрессивное состояние, упадок сил. Человек чувствует, что у него просто нет сил, нет мотивации, нет настроения, он ни от чего удовольствие не получает», — объяснил психолог.

Второй сценарий — накопление негативных эмоций: тревога, раздражение, стресс снижают общий уровень счастья даже у тех, кому в целом нравится их жизнь и работа.

«Счастье — это уровень между позитивными и негативными эмоциями. Чем больше негативных эмоций в течение дня возникает, тем ниже становится уровень счастья», — отметил он.

На фоне хронического стресса нервная система переходит в возбужденное состояние, и это проявляется физически: учащенное сердцебиение, напряжение в теле, сухость во рту, сдавленность в груди, слабость в ногах, объяснил собеседник RTVI.

«Это значит, что нервная система находится в возбужденном состоянии, и дальше она уже начинает провоцировать проблемы с аппетитом. То есть человек либо начинает заедать стресс, либо, наоборот, аппетит ухудшается. И еще ухудшается сон. Человек чувствует, что он не может заснуть: ему либо тяжело засыпать, либо просыпается рано утром и уже не может заснуть. Повышается утомляемость, потому что все эти симптомы нервной системы тратят очень много сил и энергии, и поэтому усталость наступает быстрее», — сказал Жавнеров.

Эксперт предостерег от соблазна решить проблему антидепрессантами.

«Это большая ловушка, потому что создает мнимое ощущение решенной проблемы, но психологически проблема продолжает возрастать. И в какой-то момент она становится сильнее плотины, и человеку приходится либо заходить на более тяжелые препараты, либо повышать их дозировки, либо просто пить их всю жизнь», — предупредил психолог.

Если антидепрессанты уже назначены, он посоветовал одновременно заниматься психологической работой — иначе препараты останутся лишь временной мерой.