В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) наблюдается «огромный некомплект» сотрудников из-за низкого уровня денежного довольствия — ниже, чем у полиции. Об этом рассказал ее глава Аркадий Гостев на встрече с журналистами, передает ТАСС.

«По штату в нашей системе 304 тысячи сотрудников. Некомплект огромный», — приводит его слова агентство.

Он не назвал, какой процент должностей в системе ФСИН остается незанятым, но отметил, что доля вакансий в его ведомстве, на которые не могут найти людей, выше, чем в МВД.

В феврале глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался в Госдуме на острую нехватку кадров, заявив, что личный состав работает «за гранью возможностей». Число вакансий, по его словам, превышает 200 тыс. Главными причинами некомплекта он назвал низкие зарплаты и проблемы с обеспечением сотрудников жильем. Позднее в том же месяце Колокольцев предложил ради закрытия дефицита кадров допускать к работе в полиции людей, которые не являются ее сотрудниками.

Гостев сообщил, что для сохранения кадрового ядра и стабильности контроля над колониями и тюрьмами ФСИН решила вернуть предельные звания для некоторых должностей, которые были сокращены в начале 2000-х годов.

Кроме того, в службе пересмотрели доплаты за государственные и ведомственные награды.

В марте на расширенной коллегии ФСИН по итогам работы за 2025 год Гостев заявил, что дефицит сотрудников службы превышает 30%, а в некоторых подразделениях не хватает более 50% младшего начальствующего состава.

При таком некомплекте неизбежно возрастает нагрузка на тех, кто работает в системе. Это, в свою очередь, приводит к их преждевременному уходу со службы.

«Показательно, что более 40% сотрудников увольняется, не доработав до пенсии», — сказал тогда Гостев.

В 2026 году после обращений службы Минфин решил дополнительно выделить для ее стабильного функционирования 3,6 млрд рублей.