Госдума по итогам рейтингового голосования назначила депутата Яну Лантратову уполномоченным по правам человека, передает корреспондент RTVI. После принесения присяги она вступила в должность, сменив на этом посту Татьяну Москалькову.

Выбор омбудсмена проходил на конкурентной основе. «Справедливая Россия» выдвинула на этот пост главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яну Лантратову. Ее кандидатуру поддержала «Единая Россия». Госдума также рассмотрела еще две кандидатуры: депутата от КПРФ Артема Прокофьева и от ЛДПР Ивана Сухарева.

«Новые люди» не стали выдвигать своего кандидата по итогам консультаций, пояснил RTVI вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Потому что мы провели прямые консультации, поговорили со всеми возможными кандидатами, и Яна Лантратова представила нам свою программу. И мы посчитали, что она — человек от оппозиционной партии, у которого есть понимание и видение того, как быть уполномоченным. Мы это поддержали», — сказал Даванков.

По итогам тайного рейтингового голосования Лантратова получила 301 голос «за». Четверо выступили «против», двое воздержались.

Кандидатуру Прокофьева поддержали 62 депутата, 38 проголосовали против, 10 воздержались. Сухарева поддержали 75 депутатов, 29 проголосовали против, семь депутатов воздержались.

В ходе выступления в Госдуме Лантратова заявила, что приоритетом в ее работе станет поддержка участников СВО и членов их семей. Также, по ее словам, «большая работа предстоит по военнопленным, защите прав наших граждан на приграничных и новых территориях».

Кроме того, отдельным важным направлением будет помощь соотечественникам, проживающим за рубежом, «и терпеливое и методическое разъяснение наших национальных интересов и приоритетов на международных площадках», рассказала Лантратова.

«России есть чем гордиться, как бы нам ни пытались навязать иную правозащитную модель, нам удалось отстоять наш правозащитный суверенитет, высочайшие стандарты, заложенные нашим президентом. Необходимо расширять географию сотрудничества, создавать дополнительные правозащитные альянсы. Сегодня впереди новые задачи, которые предстоит решать в непростое для нашей страны и всего мира время. Значение должности уполномоченного по правам человека — общегуманитарное», — подчеркнула она.

До этого пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года занимала Москалькова. Ее полномочия истекли 22 апреля 2026 года. Она занимала этот пост два пятилетних срока подряд. Согласно закону, одно лицо не может оставаться на должности омбудсмена более двух сроков подряд. В 2007 году Москалькова была избрана в Госдуму по списку «Справедливой России» и была депутатом до вступления в должность уполномоченного.

До Москальковой пост омбудсмена занимала нынешняя глава ЦИК Элла Памфилова.