Армия США столкнулась с дефицитом бюджета, пишет ABC News со ссылкой на внутренние документы ведомства и нескольких американских чиновников.

Пентагон вынужден спешно сокращать расходы на тренировки и обучение военных, сообщает издание. По словам одного из источников ABC News, таким образом ведомство хочет компенсировать дефицит бюджета, который может составлять от четырех до шести миллиардов долларов.

Сокращение финансирования затрагивает все виды деятельности — от работы элитных учебных заведений до подготовки подразделений. Под ударом может оказаться III бронетанковый корпус армии, который включает в себя 70 тыс. военнослужащих — почти половину всей боевой мощи этого рода войск.

Во внутренних документах, с которыми ознакомилось ABC News, говорится, что авиационные подразделения корпуса в следующем году могут быть развернуты «в сниженном состоянии боеготовности», а офицеры среднего звена должны будут начать курировать учебные мероприятия. Летное время пилотов может быть урезано до минимального обязательного уровня. Также будут приостановлены программы для саперов и артиллерии.

В Министерстве обороны США отказались уточнить, проводятся ли аналогичные сокращения в области подготовки кадров во всех родах войск или касаются только сухопутных войск.

Основной причиной ужесточения финансовой политики военного ведомства источники называют расходы на войну с Ираном и увеличение расходов на обеспечение безопасности южной границы США, а также масштабное развертывание миссии Нацгвардии в Вашингтоне, которое может обойтись Пентагону в 1,1 млрд долларов. На ситуации сказались и перебои в финансировании со стороны Министерства внутренней безопасности.

Дополнительным фактором мог стать стремительный рост цен на топливо, который ведет к внезапному удорожанию крупномасштабных учений и авиационных операций.