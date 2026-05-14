Госдума во втором и третьем чтениях приняла правительственный закон об увеличении годового лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов, передает корреспондент RTVI. Инициативу поддержали 300 депутатов, 74 проголосовали против.

В Трудовой кодекс вводится возможность увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год. Речь идет о тех случаях, когда это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Увеличение лимита сверхурочной работы вдвое означает отход от прежней логики сохранения восьмичасового рабочего дня, заявил RTVI депутат Госдумы Владислав Егоров.

«Да, олигархат, предприниматели ссылаются даже на социологические опросы, ссылаются на то, что граждане хотят побольше заработать, они сами чуть ли не просят правительство удлинить им рабочий день и увеличить количество часов переработки. <…> Вспомните, мы с вами видели, когда 90-летняя бабушка, прыгнув с парашютом, говорила: “Какие там 60 и 55 лет выхода на пенсию, мы хотим на пенсию выходить не раньше 70 и 75”. Вся эта пропагандистская мишура, конечно, потом оказалась абсолютной пустотой. И здесь то же самое будет в сфере трудовых гарантий и прав», — считает Егоров.

Согласно закону, расширение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год возможно исключительно с письменного согласия работника. Работник вправе выбрать: либо получить денежную компенсацию за сверхурочную работу, либо дополнительное время отдыха.

Сохраняется повышенная оплата сверхурочной работы: за первые два часа — не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном. Такой порядок действует в пределах первых 120 часов в год. Каждый час с 121-го по 240-й оплачивается не менее чем в двойном размере, следует из закона. Конкретный размер может быть еще выше и фиксируется в трудовом или коллективном договоре.

Документ запрещает привлекать к сверхурочной работе сотрудников с вредными и опасными условиями труда. Остальных работников можно привлекать к такой работе только при отсутствии медицинских противопоказаний.

Законопроект был существенно доработан ко второму чтению. Из документа исключили норму о расширении перечня оснований для расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения, связанного с кражей по месту работы.

Из него также исключили норму, принятую в первом чтении, об электронном кадровом документообороте для документов о прохождении инструктажей работниками.

Исключены положения об увеличении предельной численности работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры у субъектов малого бизнеса, с 35 до 70 человек.

В первом чтении законопроект предусматривал возможность направлять работникам уведомления об увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде через платформу «Работа в России». Ко второму чтению эту норму исключили. Таким образом, действующий порядок уведомлений сохраняется.