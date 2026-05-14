В ближайшие дни Москву накроет циклон, а к началу следующей недели придет жара до 30 градусов. Об этом в беседе с RTVI сообщил специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

По его словам, в ночь с четверга на пятницу через Центральный федеральный округ пройдет циклон с атмосферными фронтами, в области ожидаются сильные дожди, а в Москве — небольшие, временами умеренные осадки.

«Грозы будут греметь по юго-западным, южным и западным районам. Не исключено, что погремит и в Москве. Температуру воздуха дожди немного собьют, [в пятницу] будет прохладнее сегодняшнего максимума на 1—2 градуса. То есть если сегодня воздух может прогреться до 23 градусов, то завтра — до 20—22. По области — 18—22 градуса. Предстоящей ночью тоже дождь, температура 12—14 градусов», — сказал Ильин.

Ветер в пятницу будет юго-восточным, 6—11 м/с. При грозах порывы увеличатся до 15 м/с. Атмосферное давление в этот день составит 741 мм ртутного столба.

В субботу «распогодится», отметил синоптик: осадков практически не будет, температура днем — 22—24 градуса, ночью — 11—13. «Ночью по области есть вероятность небольших дождей. Ветер будет дуть в субботу с юга со скоростью 6—11 м/с», — добавил он.

В воскресенье давление поднимется до 747 мм ртутного столба. При переменной облачности местами в столичном регионе пройдут кратковременные дожди. При этом станет еще теплее: температура днем вырастет до 22—27 градусов, ночью ожидается 11—16 градусов. Ветер будет юго-восточным, 3—8 м/с, предупредил собеседник RTVI.

«Вполне себе хорошая летняя погода с летними же дождями», — подчеркнул Ильин.

В начале следующей недели ожидается жара: 24—29 градусов днем, ночью — 15—20 градусов.

«Не исключено, что воздух к середине недели местами будет прогреваться до 30 градусов и даже выше. Преимущественно без осадков. Воздух будет сухой. Ветер будет переменных направлений: с юго-восточного на восточный, затем на северо-восточный, по силе — от 3 до 6 м/с», — заключил Ильин.

В Московской области 14 мая температура будет 20-23 градуса, местами может пойти кратковременный дождь, сообщила 360.ru главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она добавила, что в воскресенье, 17 мая, воздух прогреется до плюс 25 градусов.