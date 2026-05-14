Владимир Путин 13 мая отправил в отставку по собственному желанию губернатора Брянской области Александра Богомаза. Временно исполнять обязанности главы региона будет Егор Ковальчук. RTVI рассказывает, что о нем известно.

Егор Ковальчук родился в 1973 году в Челябинске. В 1995 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», в 1997 году получил диплом по специальности «Юриспруденция» в том же вузе, а в 2010-м окончил Южно‑Уральский государственный университет по направлению «Водоснабжение и водоотведение». Также прошел программу MBA (Master of Business Administration, магистр делового администрирования) в «Урало-Сибирском институте бизнеса».

Начинал карьеру управленца в 1995 году в банковском секторе. Ковальчук сначала работал экономистом, а потом дослужился до должности первого заместителя директора в коммерческом банке «Ураллига». С 2005 года возглавлял муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в Челябинске.

В 2010-2012 годах был заместителем главы администрации Челябинска по городскому хозяйству. После этого перешел в правительство региона: до 2014 года занимал пост министра промышленности и природных ресурсов, а после этого — министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

С 2015 года Ковальчук перешел на работу в Ханты-Мансийский автономный округ, где руководил департаментом ЖКХ и энергетики. В 2019 году вернулся в Челябинскую область и стал заместителем губернатора. На этом посту Ковальчук курировал работу регионального Министерства промышленности, а также подготовку к саммитам ШОС и БРИКС.

В 2023 году выиграл выборы на должность главы Миасса, но проработал на ней меньше года.

Ковальчук прошел «школу губернаторов» — программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. После этого, в 2024 году возглавил правительство ЛНР, его кандидатуру поддержал глава республики Леонид Пасечник, особо отметив опыт Ковальчука в вопросах ЖКХ и промышленности.