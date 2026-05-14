Патч обновлений для Windows 11 под номером KB5089549 вызвал у многих пользователей проблемы с установкой и заметно замедлил скорость интернета. Об этом пишет издание Neowin со ссылкой на жалобы пользователей на Reddit и других площадках.

Проблема возникает несмотря на то, что Microsoft ранее анонсировала серьезные улучшения в механизме доставки драйверов и обновлений.

Согласно пояснениям пользователей, обновление упорно не хочет устанавливаться даже после нескольких повторных попыток. При сбое система выводит сообщение:

«Something didn’t go as planned. No need to worry—undoing changes. Please keep your computer on» («Что-то пошло не по плану. Не волнуйтесь — изменения отменяются. Пожалуйста, оставьте компьютер включенным»).

Сбой не приводит к разрушению системы — Windows автоматически откатывается к стабильному состоянию, существовавшему до попытки установки.

Тема, созданная на Reddit, быстро приросла комментариями других пользователей, которые сообщили, что столкнулись с аналогичной ошибкой или наблюдали ее недавно. Некоторые отмечают, что аналогичные проблемы сопутствуют уже нескольким последним патчам обновлений, и это заставляет задуматься о глубокой системной причине, влияющей на определенные конфигурации устройств.

На момент публикации на странице мониторинга Windows Release health было указано, что «активных известных проблем нет». Это может означать, что Microsoft пока не получила достаточного количества жалоб. Или же, как компания сама намекала в недавнем прошлом, проблема может быть связана с действиями пользователей или особенностями их конкретных систем.

Помимо трудностей с установкой, отдельные пользователи сообщают о заметном падении скорости интернета, которое началось «непосредственно после развертывания KB5089549».