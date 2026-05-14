Норвегия намерена инициировать с Россией военные переговоры, посвященные безопасности и стабильности в Арктике. Она остается единственной страной НАТО, с которой РФ продолжает пограничное взаимодействие. Об этом «Известиям» сообщили в штабе вооруженных сил королевства. Издание напоминает, что между оборонными ведомствами двух стран даже в условиях текущей международной напряженности сохраняются редкие, но регулярные контакты.

Речь идет о встречах на оперативном и стратегическом уровнях, заявил газете пресс-секретарь штаба ВС Норвегии Руне Хаарстад. По его словам, стороны заинтересованы в поддержании стабильности в регионе для обеспечения безопасности своего персонала, работающего на Крайнем Севере (в том числе на Шпицбергене).

Хотя контакты сведены к минимуму, приоритет отдается темам, которые стороны согласны обсуждать для повышения безопасности персонала и судов при нахождении в непосредственной близости друг от друга, пояснил Хаарстад.

В частности, каждый год проходят совещания с Пограничным управлением ФСБ (по западному арктическому району), постоянно действует незасекреченная прямая линия связи с командующим Северным флотом РФ и организуются встречи на стратегическом уровне в рамках двустороннего договора об инцидентах на море.

Пограничные службы обеих стран продолжают взаимодействовать в сфере организации поисково-спасательных операций в Баренцевом море. Более того, в декабре Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству вопреки попыткам Евросоюза этому помешать.

Эксперты считают наличие прямого канала связи между военными критически важным для деэскалации в случае кризиса или конкретного инцидента, а также для предотвращения неверной интерпретации маневров друг друга.

Норвегия, в отличие от Финляндии, не закрывала границу с Россией, напомнил «Известиям» младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Никита Липунов.

Между странами продолжает действовать подписанный еще в 1949 году договор о режиме границы и порядке урегулирования конфликтов и инцидентов, пояснил младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин.

Все арктические государства (кроме Исландии) сохраняют минимальные каналы связи с Россией: у них есть либо военные атташе, либо атташе по вопросам обороны в посольствах в Москве.