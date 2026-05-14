Глав МИД Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ планируется пригласить на июльский саммит НАТО в Анкаре, посвященный конфликту на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, приглашая на саммит представителей ближневосточных стран, Североатлантический альянс рассчитывает укрепить свой южный фланг, в который входят Турция, Греция, Румыния, Болгария, Италия, Хорватия, Албания и Черногория.

Организаторы саммита также рассматривают возможность приглашения представителей Украины или стран Индо-Тихоокеанского региона. Однако они, как утверждают источники Bloomberg, примут участие в мероприятиях, не посвященных Ирану.

Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля 2026 года. Мероприятие пройдет на фоне критики альянса со стороны американского президента Дональда Трампа. Он обвиняет стран-участниц блока в недостаточной поддержке США в конфликте с Ираном и нежелании оказывать содействие в разблокировке Ормузского пролива.

Ранее газета Politico сообщила, что администрация Трампа готовит список «хороших» и «плохих» союзников по НАТО, оценивая их вклад в деятельность альянса и готовность поддержать действия Соединенных Штатов, в том числе в рамках конфликта с Ираном.