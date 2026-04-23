Администрация Дональда Трампа рассматривает меры в отношении союзников по НАТО, разделив их на условные категории в зависимости от поддержки политики США. Как сообщает издание Politico, Белый дом готовит список стран, оценивая их вклад в альянс и готовность поддержать действия Вашингтона, в том числе в конфликте с Ираном.

По данным источников издания среди европейских дипломатов и представителей Пентагона, работа над списком велась перед визитом генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Власти США изучают различные варианты давления на союзников, которые, по их оценке, не выполняют обязательства. При этом конкретные меры и возможные последствия пока не раскрываются. Среди рассматриваемых вариантов — перераспределение американских войск, однако чиновники отмечают, что такие шаги могут быть затратными и сложными в реализации.

Министр обороны Пит Хегсет ранее заявлял, что «образцовые союзники» получат преимущества, тогда как другие столкнутся с последствиями. В Пентагоне подчеркивают, что приоритет будет отдаваться странам, активно участвующим в коллективной обороне. По словам источников, это может означать сокращение военного сотрудничества с одними странами и его усиление с другими.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, Вашингтон недоволен уровнем поддержки со стороны ряда союзников в рамках операции «Эпическая ярость». Испания, Британия и Франция либо отклоняли, либо затягивали просьбы США о помощи. Румыния, например, разрешила США использовать свои авиабазы, Болгария также оказывала американцам логистическую поддержку на Ближнем Востоке.

«Президент Трамп ясно выразил свое мнение по поводу этой несправедливой ситуации, и, как он сказал, Соединенные Штаты это запомнят», — отметила она. В то же время ряд стран, включая Польшу и Румынию, могут рассчитывать на усиление военного присутствия США, тогда как другие, такие как Испания, уже сталкиваются с критикой за недостаточные оборонные расходы.

Инициатива вызывает вопросы как среди союзников, так и в Конгрессе США. Сенатор Роджер Викер заявил, что недопустимо говорить о союзах «с насмешкой», подчеркнув их стратегическое значение. Бывшие чиновники также сомневаются, что у администрации достаточно ресурсов для усиления давления на партнеров на фоне текущих международных кризисов.