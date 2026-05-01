Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны — члены НАТО «устроили бардак» на Украине. Такое мнение он выразил, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп подверг критике членов Североатлантического альянса из числа европейских стран за отсутствие поддержки военной операции США против Ирана.

«Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили на Украине бардак, полный бардак. <…> Украина никак не касается [США], нас разделяет океан. А вот их это касается», — сказал американский лидер.

Он также заявил, что его предшественник на посту главы государства Джо Байден передал Украине $350 млрд.

«Это безумие. Это одна из причин, по которым конфликт продолжается», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив, что тот проявил себя «совершенно неэффективным» в деле урегулирования на Украине. Американский лидер посоветовал главе немецкого правительства больше заниматься разрешением российско-украинского конфликта вместо того, чтобы вмешиваться в ситуацию вокруг Ирана.

29 апреля состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе беседы главы государств сошлись во мнении, что Украина при поддержке европейцев «ведет линию на затягивание конфликта».