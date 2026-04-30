НАТО — не «бумажный тигр» и вряд ли распадется, несмотря на внутренние противоречия в альянсе. Так в беседе с RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена, который сравнил отношения США и альянса с «брачным кризисом».

Франкен, как пишет SCMP, выступил на площадке аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне, где сообщил, что взаимоотношения внутри НАТО сейчас испытываются на прочность. «Убежден, что мы переживаем брачный кризис. С обеих сторон Атлантики накопилось много разочарования, непонимания позиций друг друга, а порой и злости», — сказал он. По его словам, это опасно на фоне геополитической нестабильности, и лучше оставаться единым блоком.

Бельгийский чиновник также признал, что НАТО действительно «иногда может быть бумажным тигром» — ранее так о военно-политическом блоке отозвался президент США Дональд Трамп, угрожая вывести Соединенные Штаты из организации. Однако при этом министр подчеркнул, что альянс на самом деле «весьма дееспособен».

«В этом вопросе больше нюансов, чем просто назвать его бумажным тигром. Это не просто огромная бюрократия. Это не так», — отметил он.

«Бумажный тигр» — идиома, которая используется в отношении тех, кто кажется могущественным, но на деле слаб.

При этом Франкен призвал различать риторику и реальность: уровень американского военного присутствия в Европе не изменился, а расходы Вашингтона на программы НАТО выросли. «Такой брутальности в риторике [как у Трампа] мы в Европе не привыкли. Но есть слова, а есть факты. Я не паникую насчет конца НАТО, однако ситуация серьезная», — добавил он.

Угрозы Трампа в адрес Гренландии Франкен назвал «абсолютно недопустимыми», а недовольство американского президента тем, что НАТО не участвует в конфликте вокруг Ирана, — «несколько странным», поскольку «приоритет НАТО — коллективная оборона территории альянса».

Также он предупредил Вашингтон: «У меня нет проблем с принципом “Америка прежде всего”, но если это превратится в “Америка в одиночестве” — она падет. Американская империя рухнет. Любая империя рушится, когда у нее не остается союзников».

Колесник расценил слова Франкена как эмоциональный выплеск, а не взвешенную оценку.

«Браки по-разному заканчиваются, иногда до смертоубийства доходит, иногда делят имущество. Что касается такого “брачного кризиса” в НАТО — думаю, со стороны министра обороны Бельгии это было больше эмоциональное заявление», — сказал он RTVI.

Парламентарий также заявил, что не согласен с тезисом о том, что НАТО — это «бумажный тигр».

«Европейское население в странах, состоящих в НАТО, — 470 млн человек. Тут серьезный, так сказать, промышленный потенциал, все переходят на военные рельсы. Не надо себя тешить надеждами и расслабляться, строить прогнозы на том, что кто-то там “разведется” — “не разведется”. Надо надеяться на себя и исходить из реальной обстановки, а не заниматься прекраснодушием», — подчеркнул Колесник.

По мнению депутата, альянс вряд ли распадется.

«Это [кризис отношений в альянсе] у них временное. <…> Страны НАТО скрепляет русофобия. Этот блок будет сохраняться, на нашей памяти [он будет] точно. И нам надо к этому готовиться, укреплять обороноспособность страны — даже где-то за счет собственного благополучия. К сожалению, таковы реалии жизни: не будет обороноспособности — все, больше ничего не будет. Нам надо сохраниться. Если Россия будет сильной, то будет паритет, и они не посмеют ничего в наш адрес сделать. Сильных уважают, слабым — диктуют условия», — заявил собеседник RTVI.

По его мнению, России рано или поздно придется как-то решать вопрос с НАТО, потому что альянс — это «наш потенциальный противник». «Это будет жестко, по-честному», — уверен Колесник.