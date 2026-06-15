В Иркутской области во время учебно-тренировочного полета рухнул советский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в Минобороны России. Инцидент произошел при заходе на посадку, экипаж успел катапультироваться, угрозы жизни летчикам нет, добавили в ведомстве.

«Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС», — уточнили в министерстве.

Как пишет телеграм-канал «112», по предварительным данным, крушение произошло в районе города Свирск. Очевидцы публиковали кадры со столбом дыма на другой стороне Ангары.

UPD: как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, военный самолет Ту-22М3 упал в Боханском районе, недалеко от села Каменка. Он отметил, что экипаж нашли местные жители, летчики живы. «Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр», — сказал он, добавив, что более точная информация будет позже.

По данным Mash, на борту находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор. После инцидента командир вышел на связь. Телеграм-канал отмечает, что пилоты «до последнего уводили борт от населенного пункта». В итоге самолет «рухнул в поле, после чего начался пожар», говорится в посте.

1 апреля в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26 Воздушно-космических сил России. Как писали РИА Новости и ТАСС, все находившиеся на борту — шесть членов экипажа и 23 пассажира — погибли.

В Минобороны тогда уточнили, что предварительной причиной катастрофы является техническая неисправность, а признаков внешнего воздействия зафиксировано не было. СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).