Европа очень интересуется израильскими системами противовоздушной и противоракетной обороны, как минимум один контракт ожидается в ближайшие недели. Об этом Reuters сообщил директор Израильской организации противоракетной обороны при Минобороны Израиля Моше Патель.

Как отмечается в статье, европейские государства, опасаясь России и считая ее источником угрозы, стали больше интересоваться израильским вооружением. В частности, страны ЕС ищут способы усилить свои системы ПВО — прежде всего для защиты от баллистических ракет средней дальности и средств поражения малой дальности.

«Мы видим огромный интерес со стороны Европы, особенно Западной Европы», — заявил Патель, отказавшись уточнять, какие именно страны проявляют интерес.

«Это в основном связано с тем, что происходит между Россией и Украиной. Конечно, они очень внимательно следят и за происходящим в Иране. Что будет эффективно против России — будет эффективно и против Ирана. Какое бы оружие они ни выбрали, оно будет работать против всех подобных угроз», — сказал Патель.

По его словам, европейские покупатели интересуются не только дальнобойными системами: они также изучают возможность закупки Iron Dome — системы, предназначенной для перехвата угроз малой дальности.

«Это огромное преимущество для тех стран, у которых враги находятся прямо на границе. В этом и заключается ключевая возможность системы — защитить город или стратегически важный объект», — отметил он.

Комментируя сроки новых сделок, Патель сообщил, что как минимум один контракт ожидается в ближайшие недели.

«И, возможно, к концу года мы услышим о новых странах. Судя по всему, процесс принятия решений этими странами ускорился», — сказал он.

Представитель израильского ведомства не стал раскрывать детали ожидаемых соглашений, лишь подчеркнув, что речь идет далеко не о незначительных суммах.

Об интересе Европы к оружию Израиля

Reuters напоминает, что ранее Германия уже приобрела израильскую систему Arrow, разработанную для перехвата баллистических ракет средней дальности, таких как российский «Орешник». Система создана концерном Israel Aerospace Industries (IAI) в сотрудничестве с Агентством противоракетной обороны США.

Кроме того, Финляндия закупила систему меньшей дальности David’s Sling, предназначенную для перехвата баллистических ракет, запущенных с дистанции от 100 до 200 км. Обе сделки Reuters связывает с усилиями европейских стран по укреплению обороны на фоне конфликта вокруг Украины и роста опасений, связанных с Россией.

Однако не все европейские страны готовы наращивать оборонное сотрудничество с Израилем, отмечает агентство. Так, в 2025 году Испания отменила три контракта с израильскими оборонными компаниями почти на $1,4 млрд и объявила полное эмбарго на поставки израильского оружия, напоминает Jerusalem Post.

Тем не менее вскоре после этого Мадрид разместил заказ у немецко-итальянского консорциума EuroSpike — производителя ракетного вооружения по израильской лицензии, в котором израильский Rafael владеет 20% акций.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар усомнился в эффективности политики Испании: «Если они хотят прекратить оборонные связи с Израилем, то как они думают, кто от этого проиграет? Вероятно, израильские возможности нужны им гораздо больше, чем они нужны нам».

В июне 2026 года власти Франции запретили Израилю открывать национальный павильон на оборонной выставке Eurosatory и разрешили израильским компаниям показывать только оборонительные системы, исключив наступательные вооружения.