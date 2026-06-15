Пытавшийся запустить паром из Турции в Сочи бизнесмен Сергей Туркменян получил два года условно за вывод 22 млн рублей через поддельные платежки. Об этом пишет «КП-Кубань» со ссылкой на Центральный районный суд Сочи.

Приговор пока не вступил в законную силу. Туркменяну, возглавлявшему компанию «СВС Шиппинг», вменили неправомерный оборот платежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, бизнесмен использовал счета организации для перечисления денег под видом оплаты товаров по несуществующим контрактам. Документы, подтверждающие реальные поставки, отсутствовали, а назначение платежей было заведомо ложным.

Условный приговор был вынесен с учетом личных характеристик подсудимого: он является ветераном боевых действий, ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пенсионером.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что приговор не связан с деятельностью Туркменяна в сфере морских перевозок.

В ноябре 2025 года бизнесмен анонсировал запуск парома из турецкого Трабзона в Сочи. Судно Seabridge с пассажирами на борту подошло к российскому берегу, но из-за отсутствия необходимых согласований и разрешений более трех суток простояло на рейде, после чего вернулось обратно. Морская переправа так и не заработала.

Вскоре после этих событий бизнесмена задержали. В январе 2026 года суд продлил ему срок содержания под стражей.