Первому за 14 лет грузопассажирскому парому Seabridge из турецкого города Трабзон не разрешили зайти в порт Сочи после 2,5 суток ожидания. Судно с 20 пассажирами вернулось обратно. Об этом 9 ноября сообщил «Интерфаксу» руководитель компании — организатора маршрута ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи, паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан», — сказал он.

По данным ТАСС, паром вышел из Трабзона вечером 5 ноября. На его борту находятся 20 пассажиров, среди которых 18 россиян и еще двое граждан Турции. Все они купили билеты на рейс в частном порядке.

6 ноября паром встал на рейд в Сочи и ждал согласования на заход в порт. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) позже сообщили, что Seabridge не получил разрешения войти на территорию страны, а порт Сочи «был закрыт для учений».

На следующий день Туркменян сообщил, что судно получило разрешение войти в российские внутренние воды и было осмотрено. По его словам, «все необходимые согласования получены, портовые власти Сочи полностью осведомлены о прибытии судна». Ожидалось, что паром высадит пассажиров и тем же вечером отправится обратно, но этого не произошло.

«Сначала говорили — учения, потом — якобы служба ФСБ проверяет. Потом не было разрешения», — рассказала RT одна из пассажирок.

К утру 8 ноября, по ее словам, на пароме стали заканчиваться запасы еды. Женщина отметила, что организовать гуманитарный коридор нельзя, поскольку судно иностранное. Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр в свою очередь сообщил РИА Новости, что запасы продовольствия рассчитаны на 10 дней, а при необходимости их можно пополнить с берега.

У некоторых пассажиров в связи с задержкой пропали билеты в другие города России. Туркменян пообещал предоставить пассажирам бесплатные билеты в обратную сторону в качестве морального ущерба. По его словам, произошел «форс-мажор».

«Пассажиров три раза в день кормили за наш счет, все были размещены в каютах со всеми удобствами. <…> К сожалению, это форс-мажор, который не по нашей вине состоялся — мы пришли вовремя, как заявляли», — сказал он.

Власти Кубани в беседе с ТАСС назвали начало паромного сообщения между Сочи и Трабзоном преждевременным. В администрации Краснодарского края, заявили, что вопросы безопасности при запуске маршрута «остаются актуальными».

16 октября Seabridge совершил тестовый рейс в Сочи. Тогда он тоже не получил разрешения на заход в порт и вернулся обратно. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что паром не получил согласия на рейс от властей региона. Несмотря на заинтересованность в развитии морского сообщения, в нынешних условиях такие перевозки небезопасны и преждевременны, отметил он.

Туркменян утверждал, что круглогодичная регулярная паромная линия из Трабзона в Сочи и обратно зарегистрирована в Минтрансе России до конца 2027 года. Тестовый рейс 16 октября, по его словам, не завершился по техническим причинам.