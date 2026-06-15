Заявление командующего люфтваффе Хольгера Нойманна о готовности немецких ВВС «сражаться с Россией» закончится для Берлина уничтожением столицы, а для самого генерала — судом наподобие Нюрнбергского. Такое мнение в беседе с RTVI высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее Нойманн в интервью The Telegraph заявил, что в случае конфликта с Россией удары НАТО могут быть нанесены по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря. По словам генерала, немецкие ВВС готовы «сражаться прямо сегодня ночью», если поступит сигнал тревоги. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Нойманна, назвала его «неонацистом».

«Самовнушают себе, что Россия вот-вот на них нападет, хотя ни одного высказывания и ни одного действия с нашей стороны не было. Но они сами себя накручивают. Это еще классик [Корней] Чуковский писал про Закаляку: сами придумали, сами испугались, сами же впали в истерику», — заявил Колесник.

Он напомнил, что Германия уже воевала с советскими летчиками и это закончилось Нюрнбергским трибуналом. «Многих асов немецких наши летчики заземлили. И я думаю, что мы эти традиции будем соблюдать, если вдруг что», — сказал депутат.

Парламентарий назвал слова Нойманна о готовности к бою безответственными.

«В первую очередь это абсолютно безответственное заявление, особенно от военного человека. Неприятно даже за немцев, как они выпестовали таких вот собачат, которые тявкают», — отметил он.

При этом депутат уточнил, что в случае прямого конфликта под угрозой окажутся европейские столицы.

«Надо понимать, что европейских столиц [в этом случае] не будет. Понятно, что и нам сладко не придется, но европейских столиц не будет практически в мгновение. Если они дернутся, например, в сторону Калининградской области, Берлина не будет в первую очередь. Это они тоже должны осознавать», — подчеркнул Колесник.

Собеседник RTVI также усомнился в том, что немецкая сторона думает о собственных гражданах.

«О своих людях они, похоже, не думают, когда делают такие безответственные заявления. Так пусть подумают о своей шкуре. Как показывает опыт, именно это для них важно. Вот такой совет мы ему дадим», — заключил он.