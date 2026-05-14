Куба исчерпала запасы дизельного топлива и мазута на фоне нефтяной блокады со стороны США. Об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны Висенте де ла О Леви.

«У нас нет абсолютно никакого мазута. Дизельного топлива у нас тоже нет абсолютно никакого. Единственное, что у нас есть, — это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет», — сказал он в эфире программы Mesa Redonda.

По словам министра, национальная энергосистема находится в критическом состоянии. Она работает на кубинской сырой нефти, природном газе и возобновляемых источниках энергии.

Висенте де ла О Леви добавил, что на прошлой неделе в Гаване резко участились веерные отключения энергии. Так, во многих районах свет отсутствует по 20-22 часа в сутки.

«Куба продолжает переговоры об импорте топлива, несмотря на блокаду, но отметил, что рост мировых цен на нефть и транспортные услуги на фоне войны США и Израиля с Ираном еще больше усложняют эти попытки», — пишет агентство Reuters.

В мае агентство Bloomberg писало, что российский танкер Universal с почти 270 тыс. баррелей дизельного топлива на борту дрейфует в Атлантике примерно в 1,6 тыс. км от берегов Кубы. С начала блокады лишь один российский танкер — «Анатолий Колодкин» — смог доставить нефть на Кубу, получив временное разрешение администрации Дональда Трампа. Висенте де ла О Леви тогда предупредил, что этого топлива хватит ненадолго.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение пошлин против стран, поставляющих топливо на Кубу. 1 мая администрация Белого дома ввела вторичные санкции в энергетическом секторе против потенциальных поставщиков. При этом глава Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что никакой блокады острова нет.