Российский танкер Universal с почти 270 тыс. баррелей дизельного топлива на борту дрейфует в Атлантике примерно в 1,6 тыс. км от берегов Кубы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Vortexa и собственный мониторинг движения судов.

По информации агентства, с середины апреля судно прервало рейс из России и не двигается с места. Когда танкер прибудет к месту назначения, пока неизвестно. Суда, следующие на Кубу, рискуют быть захваченными американскими военно-морскими силами на фоне практически полной энергетической блокады острова, отмечает Bloomberg.

В этом году лишь один танкер — «Анатолий Колодкин» — смог доставить нефть на Кубу, получив временное разрешение администрации Дональда Трампа. Министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви впоследствии предупредил, что этого топлива хватит ненадолго.

Куба производит лишь около 30 тыс. баррелей нефти в сутки, при этом ей ежедневно требуется около 110 тыс. Поставок не было с декабря 2025 года. Одним из главных ударов по «Острову свободы» стало прекращение поставок нефти из Венесуэлы — его главного топливного донора. Это произошло после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро американским спецназом.

С тех пор островное государство пережило несколько тотальных блэкаутов. Тем временем кубинская государственная нефтяная компания сообщила о замене оборудования на двух крупнейших скважинах, что позволит увеличить добычу на 30%.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никакой блокады Кубы нет. Эти слова 6 мая опроверг глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. «За четыре месяца на Кубу прибыла только одна партия топлива. Все наши поставщики подвергаются запугиванию и угрозам в нарушение принципов свободной торговли и свободы судоходства», — написал он в Telegram.

По словам министра, 29 января Трамп подписал указ, угрожающий пошлинами всем странам, поставляющим топливо на остров, а 1 мая администрация ввела вторичные санкции в энергетическом секторе против потенциальных поставщиков.

«Госсекретарь прекрасно осведомлен о том ущербе и страданиях, которые преступная нефтяная блокада, предложенная им самим президенту, причиняет сегодня кубинскому народу», — подчеркнул Родригес Паррилья.