Доставленной на Кубу российским танкером нефти хватит только до конца апреля, но, чтобы закрыть потребности страны, нужно по восемь таких танкеров ежемесячно. Об этом заявил министр энергетики Висенте де ла О Леви. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее предполагал, что сырья хватит «на пару месяцев».

Как пишет Havana Times, министр энергетики охладил официальный оптимизм, который «даже посольство России на Кубе с гордостью продемонстрировало» в своих соцсетях, опубликовав редкое для последнего времени фото ярко освещенной Гаваны.

«Я слышал, как люди говорили: “Ну вот, теперь у нас есть решение, прибыл корабль”. На сколько хватает одного корабля? Каждый месяц нужно восемь кораблей», — сказал де ла О Леви в программе «Mesa Redonda» («Круглый стол») в эфире государственного ТВ.

Он пояснил, что имеет в виду танкеры с различными видами нефтепродуктов — бензином, дизельным топливом, сжиженным газом и сырой нефтью.

«В конце концов, нам требуется на пять миллионов тонн топлива больше, чем производится в стране», — указал он.

Глава ведомства отметил, что уровень домашней нефтедобычи сейчас едва покрывает треть спроса, тогда как предполагалось, что он обеспечит не менее 40%.

Он рассказал, что российский танкер «Анатолий Колодкин», прибывший на Кубу в конце марта со 100 тыс. тонн (730 тыс. баррелей) нефти, не смог зайти в залив Сьенфуэгос для разгрузки. Сырье пришлось перегружать с него на другие суда, для этого потребовалось несколько рейсов.

Осталось непонятным, почему не был использован трубопровод «Amistad» («Дружба»), построенный СССР еще в 1980-е годы и модернизированный Венесуэлой в 2007 году для перекачки больших объемов нефти из Матансаса в Сьенфуэгос, пишет издание. Де ла О Леви ничего не сказал по этому поводу и не объяснил, было ли это в силу технических причин или из-за поломки.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель также признал, что выгруженной с российского танкера нефти хватит для удовлетворения энергетических потребностей лишь на 10 дней. В интервью бразильскому журналисту Брено Альтману он сказал, что эта поставка имеет в первую очередь символическое значение.

«Это жест, имеющий большое символическое значение, что в такое сложное время Российская Федерация приходит на помощь Кубе. <…> Это пожертвование является огромным жестом поддержки», — заявил Диас-Канель.

Он подчеркнул, что до этого из-за санкций США страна четыре месяца подряд не получала «ни капли топлива» и существовала только на собственных резервах. На острове происходили веерные отключения электричества, которые длились по 30-40 часов подряд в целых населенных пунктах. Во многих местах электричество включали лишь на 3-4 часа в сутки. Из-за нефтяного эмбарго кубинские власти объявили «международную чрезвычайную ситуацию».

В середине апреля глава МИД Сергей Лавров рассуждал, что партия нефти, доставленной танкером «Анатолий Колодкин», будет обеспечивать потребности Кубы в течение двух месяцев.

«Мы направили первый танкер со 100 тыс. тонн нефти для Кубы. Конечно, этого хватит на пару месяцев, наверное, я не специалист. Но то, что мы такую помощь будем продолжать», — цитировал его ТАСС.

В начале месяца министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о загрузке второго танкера с нефтью для Кубы. СМИ страны предполагают, что это может быть российское судно Universal, которое движется в сторону Карибского моря через северную Атлантику. По данным Marine Traffic, оно находится примерно возле восточного побережья США. Пункт его назначения в автоматических системах идентификации не указан.