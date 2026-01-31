Куба объявила «международную чрезвычайную ситуацию», заявил министр иностранных дел страны Бруно Родригес Паррилья в соцсети X. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы, который позволяет вводить дополнительные пошлины на товары из всех стран, которые поставляют нефть Гаване.

В посте в соцсети X Родригес написал, что кубинский народ при поддержке международного сообщества считает нынешнюю ситуацию с правительством США «необычайной и чрезвычайной угрозой», которая исходит от «американских антикубинских неофашистских правых сил» и угрожает не только национальной безопасности всех стран, но также международному миру, безопасности и выживанию человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата.

«И настоящим объявляется чрезвычайное положение в международном масштабе в связи с этой угрозой», — сообщил он.

До этого Родригес осудил полную блокаду поставок топлива, заявив, что Трамп «прибегает к длинному списку лжи с целью изобразить Кубу как угрозу, которой она на самом деле не является».

«Каждый день появляются новые доказательства того, что единственная угроза миру, безопасности и стабильности в регионе и единственное пагубное влияние исходит от правительства США», — отметил министр.

UPD: Россия осуждает «нелегитимные запретительные шаги» США в отношении Кубы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что РФ в указе Трампа классифицируется как «враждебное» и «злонамеренное» государство. «Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира», — добавила дипломат.

Ранее Трамп подписал указ о введении режима «национальной чрезвычайной ситуации», пригрозив ввести тарифы на любые товары, ввозимые в США из стран, которые продают или поставляют нефть островному государству. Кубинское правительство назвало этот документ «экономическим геноцидом».

New York Times сообщает, что действия администрации Белого дома стали очередным шагом к свержению кубинского правительства, которое и без того испытывает серьезные трудности из-за прекращения поставок топлива со стороны Венесуэлы и Мексики (последняя осуществляла экспорт в обмен на услуги кубинских врачей).

Свои действия американский президент объяснил тем, что Гавана якобы предоставляет Москве возможность «шпионить» за США, а также поддерживает Иран, ХАМАС и «Хезболлу». При этом никаких доказательств в пользу своих слов республиканец не привел.

Куба, как пишет NYT, сейчас переживает худший экономический кризис за 66 лет: она осталась без альтернативных источников топлива и стоит на пороге гуманитарного кризиса и краха экономики, в том числе из-за падения потока туристов и отъезда населения. Эксперты отмечают, что в государстве из-за дефицита нефти регулярно происходят отключения электричества.

В пятницу президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что угроза Трампа новыми тарифами спровоцирует «гуманитарный кризис большого масштаба» на Кубе, добавив, что наказание стран за предоставление нефти островному государству напрямую затронет больницы, продовольствие и другие базовые услуги для кубинского народа, и эту ситуацию необходимо предотвратить.

Она поручила главе мексиканского МИД связаться с американским Госдепом по этому поводу, уточнив, что Мехико изучит альтернативные способы предоставления гуманитарной помощи Гаване.