Власти Куба осуждают новые меры США по блокаде поставок топлива на остров. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил в соцсети X, что таким образом Штаты навязывают Гаване экстремальные условия жизни.

«Мы самым решительным образом осуждаем последнюю эскалацию со стороны США… Они предлагают ввести тотальную блокаду поставок топлива», — написал глава ведомства.

Попытку Вашингтона заставить другие государства присоединиться к блокаде Паррилья назвал шантажом и заявил, что США с помощью лжи хочет представить Кубу как угрозу.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение импортных пошлин на товары из стран, которые продают или поставляют Кубе нефть.

Позже в США ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Такое решение Трамп обосновал тем, что правительство Кубы предприняло «чрезвычайные меры», которые наносят вред и угрожают США. В документе сказано, что власти Кубы сотрудничают с враждебными для Штатов государствами и группами, включая Россию, Китай, Иран, а также ХАМАС и «Хезболлу».