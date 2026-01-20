Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп активно занялся внешней политикой. Образ миротворца, который стремится создать американский президент, резко контрастирует с военным вмешательством Вашингтона в дела других стран — от Ирана до Венесуэлы. Какие государства уже пострадали от ударов США или находятся под угрозой, а какие, по версии Трампа, помирились благодаря его усилиям — в инфографике RTVI.

Под прицелом Вашингтона

За первый год своего второго президентского срока Дональд Трамп санкционировал использование военной силы США против семи стран. Среди них:

Вторжение в Венесуэлу с целью свержения президента Николаса Мадуро;

с целью свержения президента Николаса Мадуро; Удары по ядерным объектам в Иране в ходе ирано-израильской войны и по целям хуситов в Йемене ;

в ходе ирано-израильской войны и по целям хуситов в ; Контртеррористические операции в Сирии, Нигерии, Сомали и Ираке.

Помимо этого, в поле действий американских военных попадали суда в Карибском бассейне: их атаковали при подозрении на транспортировку наркотиков или же задерживали за незаконную, с точки зрения США, перевозку нефти.

Who’s next, Mr. President?

Под предлогом борьбы с наркотрафиком Дональд Трамп угрожал применением силы против Колумбии и Мексики. Кроме того, успешная операция в Венесуэле вдохновила главу Белого дома усилить давление на Кубу, ключевого союзника Мадуро. При этом Трамп заявлял, что не видит необходимости в военном вмешательстве на остров, полагая, что кубинские власти и так «готовы рухнуть».

Параллельно Трамп активизировал дискуссии вокруг Гренландии, которую он долгое время мечтает присоединить к Штатам. Накануне президент США отказался отвечать, готов ли он применить силу для захвата автономной территории Дании.

«51-м штатом» США Трамп также видит соседнюю Канаду. Между тем, по словам источников NBC News, в отличие от ситуации с Гренландией, в отношении Канады американский президент не высказывал намерений о покупке или возможности силового захвата. Собеседники телеканала заверили, что в Вашингтоне не ведутся дискуссии о возможном размещении американских военных на канадской границе.

А еще на этапе подготовки к президентству Трамп заявлял, что не исключает применения силы в отношении Панамского канала. Учитывая курс Белого дома на исключительность американского доминирования в Западном полушарии, подобный сценарий перестает быть фантастикой.

Наконец, под прицелом Трампа все еще остается Иран. В последние недели сохранялись опасения, что США нанесут удар по Исламской республике на фоне масштабных внутренних протестов, однако эскалации не последовало.

Мир ради Нобеля

Дональд Трамп приписывает себе заслугу в урегулировании по меньшей мере восьми «войн». Однако ни один из этих конфликтов не разрешен окончательно, и некоторые рискуют вновь разгореться в любой момент: