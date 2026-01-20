Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп активно занялся внешней политикой. Образ миротворца, который стремится создать американский президент, резко контрастирует с военным вмешательством Вашингтона в дела других стран — от Ирана до Венесуэлы. Какие государства уже пострадали от ударов США или находятся под угрозой, а какие, по версии Трампа, помирились благодаря его усилиям — в инфографике RTVI.
Под прицелом Вашингтона
За первый год своего второго президентского срока Дональд Трамп санкционировал использование военной силы США против семи стран. Среди них:
- Вторжение в Венесуэлу с целью свержения президента Николаса Мадуро;
- Удары по ядерным объектам в Иране в ходе ирано-израильской войны и по целям хуситов в Йемене;
- Контртеррористические операции в Сирии, Нигерии, Сомали и Ираке.
Помимо этого, в поле действий американских военных попадали суда в Карибском бассейне: их атаковали при подозрении на транспортировку наркотиков или же задерживали за незаконную, с точки зрения США, перевозку нефти.
Who’s next, Mr. President?
Под предлогом борьбы с наркотрафиком Дональд Трамп угрожал применением силы против Колумбии и Мексики. Кроме того, успешная операция в Венесуэле вдохновила главу Белого дома усилить давление на Кубу, ключевого союзника Мадуро. При этом Трамп заявлял, что не видит необходимости в военном вмешательстве на остров, полагая, что кубинские власти и так «готовы рухнуть».
Параллельно Трамп активизировал дискуссии вокруг Гренландии, которую он долгое время мечтает присоединить к Штатам. Накануне президент США отказался отвечать, готов ли он применить силу для захвата автономной территории Дании.
«51-м штатом» США Трамп также видит соседнюю Канаду. Между тем, по словам источников NBC News, в отличие от ситуации с Гренландией, в отношении Канады американский президент не высказывал намерений о покупке или возможности силового захвата. Собеседники телеканала заверили, что в Вашингтоне не ведутся дискуссии о возможном размещении американских военных на канадской границе.
А еще на этапе подготовки к президентству Трамп заявлял, что не исключает применения силы в отношении Панамского канала. Учитывая курс Белого дома на исключительность американского доминирования в Западном полушарии, подобный сценарий перестает быть фантастикой.
Наконец, под прицелом Трампа все еще остается Иран. В последние недели сохранялись опасения, что США нанесут удар по Исламской республике на фоне масштабных внутренних протестов, однако эскалации не последовало.
Мир ради Нобеля
Дональд Трамп приписывает себе заслугу в урегулировании по меньшей мере восьми «войн». Однако ни один из этих конфликтов не разрешен окончательно, и некоторые рискуют вновь разгореться в любой момент:
- Израиль и Иран. Белый дом связывает прекращение 12-дневной ирано-израильской войны с решением Трампа нанести удары по ядерным объектам Ирана.
- Израиль и ХАМАС (Сектор Газа). Трампу удалось добиться прекращения огня между сторонами, однако до окончательного урегулирования многолетнего конфликта еще далеко.
- Азербайджан и Армения. Мирное соглашение было парафировано в Вашингтоне, но пока еще не подписано.
- Индия и Пакистан. В 2025 году ядерные державы вступили не в войну, а в кратковременный пограничный конфликт. Главная проблема — принадлежность Кашмира — так и не решена.
- Таиланд и Камбоджа. Еще один пограничный конфликт из-за территориального спора. Спустя несколько недель после подписания мирного соглашения при посредничестве Трампа бои возобновились.
- ДР Конго и Руанда. Стороны подписали соглашение о прекращении огня в присутствии Трампа, но конфликт также далек от завершения.
- Египет и Эфиопия. Государства не находятся в состоянии войны, однако между ними существует давний напряженный спор по поводу эфиопской ГЭС, рискующий перерасти в военные столкновения.
- Сербия и Косово. Стороны заключили экономическое соглашение еще при первом сроке Трампа. При этом напряженность между ними сохраняется, поскольку Белград не признает независимость Косово.