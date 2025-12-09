На границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули бои, которые не прекращаются уже вторые сутки. Эскалация сорвала хрупкое перемирие, достигнутое 26 октября при посредничестве Дональда Трампа. Подробности — в материале RTVI.

Вооруженный конфликт на спорной таиландско-камбоджийской границе возобновился несмотря на миротворческие усилия президента США Дональда Трампа. Новый виток эскалации уже привел к жертвам в обеих странах: Таиланд сообщил о четырех погибших солдатах, Камбоджа — о девяти погибших гражданских, передает Al Jazeera. Десятки тысяч человек были эвакуированы с приграничной территории.

Стороны возложили друг на друга вину за очередную эскалацию конфликта. Как пишет «Би-би-си», в Таиланде заявили, что Камбоджа атаковала его территорию ракетами и ударными беспилотниками, а Пномпень обвинил Бангкок в беспорядочном огне по гражданским объектам в приграничье.

«Неясно, что стало причиной последнего витка военных действий. Во вторник перспективы урегулирования конфликта выглядели туманными, поскольку обе страны пообещали продолжать борьбу и защищать свой суверенитет», — пишет Reuters.

В октябре Таиланд и Камбоджа заключили в Малайзии «великое мирное соглашение» при посредничестве Трампа. Оно предусматривало в том числе вывод тяжелого вооружения и разминирование в приграничной зоне. Однако уже в ноябре Бангкок приостановил действие документа: поводом стал взрыв мины на границе, в результате которого пострадали два тайских солдата.

Трамп пока не комментировал возобновление боевых действий. Между тем, как отмечает Reuters, представитель Белого дома заявил, что глава США ожидает от Камбоджи и Таиланда полного соблюдения Куала-Лумпурских договоренностей о прекращении огня.

В то же время в Бангкоке уже направили сигнал Вашингтону: глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу выступил против использования излюбленных Трампом «тарифных угроз» как инструмента для принуждения к миру.

«Мы не считаем, что для давления на Таиланд с целью возвращения к совместной декларации и возобновления диалога следует использовать пошлины. Необходимо разделять вопрос таиландско-камбоджийских отношений и вопрос торговых переговоров», — заявил Пхуангкеткеоу в беседе с Reuters.

Декабрьские столкновения, в ходе которых Таиланд также нанес авиаудары вдоль границы, стали наиболее масштабными после предыдущих пятидневных приграничных боев в июле, в результате которых погибло несколько десятков человек.

Как тогда рассказывала RTVI директор Центра АСЕАН ИМИ, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Екатерина Колдунова, конфликт между Таиландом и Камбоджей длится с 1960-х годов. В его основе лежит территориальный спор вокруг древнего храма Преах Вихеа и прилегающих к нему земель. По этой причине между двумя государствами уже не раз происходили периодические вспышки насилия.

В Российском союзе туриндустрии заверили, что напряженная обстановка на границе между Таиландом и Камбоджей не представляет опасности для российских туристов.

«На текущий момент ситуация, связанная с напряженностью на границе Таиланда и Камбоджи, не оказывает существенного влияния на безопасность российских туристов. Речь идет о локальных мерах в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани, эти территории не относятся к зонам массового туризма и находятся на значительном удалении от ключевых курортов, таких как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби», — говорится в сообщении РСТ (цитата по ТАСС).

В то же время в посольстве России в Таиланде призвали россиян воздержаться от поездок на территории, прилегающие к таиландско-камбоджийской границе.