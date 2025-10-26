Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали в воскресенье расширенное соглашение о прекращении огня в присутствии президента США Дональда Трампа. Конфликт между странами, в результате которого погибло несколько десятков человек и тысячи людей были вынуждены покинуть дома, завершился в июле, он продлился пять дней.

Свои подписи под соглашением поставили премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул и его камбоджийский коллега Хун Манет. Это произошло вскоре после прибытия Трампа на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Как отмечает The Guardian, документ предусматривает освобождение Таиландом 18 камбоджийских военнослужащих. Кроме того, стороны должны начать отвод своего тяжелого вооружения из приграничной зоны.

По информации BBC, в рамках мирного соглашения Таиланд планирует возвести ограждение на некоторых участках границы. Кроме того, стороны договорились вместе заняться разминированием в приграничной зоне и борьбой с преступными группировками.

Кроме того, США подписали еще два документа: торговый с Камбоджей и о добыче полезных ископаемых — с Таиландом. Сегодня Вашингтон заключит еще одно соглашение по минералам, уже с Малайзией.

Таиланд и Камбоджа заключили перемирие три месяца назад после того, как США пригрозили обеим странам прекращением торговых сделок в случае продолжения боевых действий.

Сегодня Трамп начал пятидневную поездку в Малайзию, Японию и Южную Корею. Это его первый визит в регион с момента вступления в должность в январе. Guardian уточняет, что в последний день этой поездки у президента США должны пройти переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

Сам Трамп назвал эту встречу «исторической», а подписанную декларацию — «великим мирным соглашением». Республиканец уточнил, что считает правильным использовать бизнес-интересы конфликтующих сторон для того, чтобы завершить конфликты. Он также подчеркнул, что подписанное Таиландом и Камбоджей соглашение — это «выгодная сделка для обеих стран».

Кроме того, Трамп назвал декларацию «Куала-Лумпурскими мирными соглашениями», утверждая, что документ может спасти «миллионы жизней».

Как заявил BBC министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу, подписание расширенного соглашения о прекращении огня можно считать «путем к миру». Он добавил, что США и Малайзия хоть и были посредниками, но в конечном счете переговоры шли только между Таиландом и Камбоджей.

Ранее премьер-министр Камбоджи Хун Манет поблагодарил Трампа за его «неустанные усилия» по воплощению мирных соглашений в реальность.

«Каким бы сложным и запутанным ни был спор, он должен решаться мирными средствами», — сказал он.

Манет также поблагодарил премьер-министра Малайзии за содействие в достижении соглашения и выразил надежду на дальнейшую поддержку и вклад международного сообщества в совместной декларации.

Премьер-министр Таиланда также поблагодарил Трампа за его усилия по достижению прекращения огня. Он добавил, что отвод вооружений и освобождение военнопленных начнутся «незамедлительно», добавив, что декларация станет основой «для прочного мира» в случае ее полной реализации.

Трамп заявил, что он «очень хорош в заключении мирных соглашений», утверждая, что делает это гораздо лучше, чем ООН.

«Я не забуду тот день, [когда мы созвонились с лидерами Таиланда и Камбоджи], потому что это была одна из первых войн, [в разрешении которых] я участвовал. И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать. <…> ООН должна делать это, но она этого не делает»,— сказал он.